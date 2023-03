L’Utah interdit les réseaux sociaux aux mineurs : « Ils menacent la santé mentale, le consentement parental est requis »

Toute personne de moins de 18 ans ne pourra utiliser TikTok ou Instagram que si elle est supervisée par ses tuteurs. Selon les experts des libertés civiles, la mesure pourrait nuire aux plus jeunes.

Les enfants de moins de 18 ans ne pourront pas accéder aux réseaux sociaux sans autorisation parentale. Le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer J. Cox, a signé jeudi après-midi un vaste projet de loi sur les médias sociaux visant à restreindre et à contrôler l’accès des jeunes à des applications telles que TikTok, Instagram et Facebook. Il s’agit de la première loi d’État du pays qui interdira aux mineurs d’avoir un compte sur les réseaux sociaux sans le consentement explicite d’un tuteur.

Non seulement cela, mais les parents pourront également accéder aux publications, messages et réponses de leurs enfants, et un couvre-feu social sera également institué de 22h30 à 6h30 via un paramètre par défaut. « Nous ne sommes plus disposés à laisser les entreprises de médias sociaux continuer à nuire à la santé mentale de nos jeunes », a écrit Cox sur Twitter. Jeudi également, Cox a également promulgué un deuxième projet de loi visant à interdire aux plateformes d’utiliser des techniques susceptibles d’alimenter la dépendance sociale. Le cadre législatif reste calé sur l’ancienne dichotomie liberté/sécurité. Et de fait, les libertés civiles et les experts du secteur tech élèvent la voix contre les mesures du gouverneur, qui pourraient encore aggraver la santé mentale des plus jeunes.

Les États-Unis se sont alignés contre les réseaux sociaux

La facture arrive au bon moment, la crainte que les réseaux sociaux exploitent les plus jeunes s’est de plus en plus accrue ces dernières années, profitant de leurs faiblesses pour alimenter l’addiction et donc les profits des plateformes. De plus, plusieurs plateformes ont été critiquées pour avoir recommandé des contenus dangereux aux adolescents en incitant à l’automutilation et en alimentant la dépression. Les plateformes restent alors toujours un terrain à risque pour les prédateurs en ligne.

L’Utah n’est pas isolé, Joe Biden lui-même dans son discours sur l’état de l’Union le mois dernier a encouragé le Congrès à adopter une législation pour protéger les adolescents des réseaux sociaux. Et plusieurs législateurs d’État ont déjà introduit des plans pour limiter l’exposition des enfants en ligne. Par exemple, dans l’Arkansas, un projet de loi similaire à celui de l’Utah a été approuvé, qui exige toujours le consentement des parents pour accéder aux plateformes. Au Texas, cependant, ils ont proposé une réglementation encore plus stricte qui interdirait complètement les comptes de médias sociaux pour les mineurs.

Michael K. McKell, membre républicain du Sénat de l’Utah, qui soutient l’initiative, a expliqué que le projet de loi vise à résoudre une « crise de santé mentale » chez les adolescents américains et à protéger les jeunes utilisateurs contre l’intimidation et l’exploitation sexuelle des mineurs. « Nous pensons que les médias sociaux sont un facteur contributif », a déclaré jeudi le sénateur McKell lors d’un entretien téléphonique avec le New York Times. « Nous voulons résoudre ce problème ».

Les effets secondaires dangereux des interdictions

Ce n’est pas si simple, il ne suffit pas d’éliminer les réseaux sociaux pour chasser tout le mal du monde. Les mesures restrictives ont aussi un aspect problématique, souligné par des associations et des experts des libertés civiles. La nouvelle loi pourrait en fait isoler les jeunes, selon Sarah Coyne, professeur de développement de l’enfant à l’université Brigham Young, à Provo, Utah, la mesure pourrait par inadvertance exacerber les problèmes de santé mentale des jeunes. « Nous savons que les jeunes marginalisés, comme les enfants LGBTQ, utilisent les médias sociaux de manière très importante pour trouver une appartenance et un support, en particulier lorsqu’ils n’ont pas de support familial », a-t-elle expliqué au New York Times. un jeune de 17 ans qui a vraiment des problèmes de santé mentale et qui se tourne vers les médias sociaux pour trouver un endroit où appartenir, et ses parents l’interrompent ou regardent leurs messages, cela peut avoir un impact vraiment important de manière négative. »

Même les groupes technologiques ont élevé la voix. « L’Utah aura bientôt besoin de services en ligne pour collecter des informations sensibles sur les adolescents et les familles, non seulement pour vérifier l’âge, mais également pour vérifier les relations parentales, telles que les pièces d’identité et les certificats de naissance émis par le gouvernement, exposant leurs informations à un risque de piratage », Nicole Saad Bembridge, directeur associé du lobby technologique NetChoice, a déclaré au Guardian. « Ces lois violent également les droits du premier amendement des Utahans à partager et à accéder à la parole en ligne, une tentative déjà rejetée par la Cour suprême en 1997. »

