Formify veut imprimer en 3D votre prochaine souris gamer à partir d’une photo de votre main

En bref : Formify a lancé une campagne Kickstarter pour une souris de jeu unique en son genre. Le processus commence par prendre une photo de votre main et l’envoyer. L’algorithme d’apprentissage automatique avancé de l’équipe analysera la taille, la forme et les contours de votre main, y compris des détails tels que la longueur et la largeur des doigts, pour créer un design ajusté juste pour vous. .

À partir de là, la souris passe à la phase de production où l’impression 3D par fusion multi-jets (MJF) de qualité industrielle est utilisée pour créer votre pointeur. Le produit fini sera expédié dans les meilleurs délais, promet Formify, afin que vous puissiez jouer avec « une précision et un confort optimaux ».

Toutes les souris Formify sont livrées avec un capteur optique PixArt 3395 (650 IPS, 26 000 DPI, accélération de 50 g) et disposent d’une finition de surface à haute adhérence, de commutateurs transparents Kailh 8.0, de boutons de pouce programmables et d’une recharge USB-C. Formify a déclaré que vous aurez également le choix entre cinq options de texture à socket latérale.

D’autres détails, cependant, restent flous pour le moment. Par exemple, il n’y a aucune mention de la durée de vie de la batterie. Bien que Formify ait une section sur son site Web dédiée aux différents styles de poignée de souris, il n’est pas clair si les acheteurs pourront choisir leur style de poignée préféré pendant la phase de conception. C’est sans doute la plus grande inconnue et cela pourrait même valoir la peine de contacter Formify à l’avance pour obtenir des éclaircissements.

En moyenne, vous pouvez vous attendre à ce que votre souris conçue sur mesure pèse environ 55 g.

Peut-être que c’est juste moi, mais il y a quelque chose d’un peu troublant à soumettre une photo de ma main pour analyse par un algorithme d’apprentissage automatique. Peut-être que je suis juste paranoïaque en termes de sécurité biométrique ?

Formify a encore du chemin à parcourir pour atteindre son objectif de financement d’un peu moins de 30 000 $. Au moment de la rédaction, avec 58 jours restants, la campagne a généré environ 3 500 $ de la part des leakers. Une promesse de don de 189 Canadiens (environ 138 $) garantira votre position en tant que partisan des super lève-tôt. Si tout se passe comme prévu, les unités d’appui devraient être livrées en décembre 2023.

