La puce neurale joue à Doom tout en ne consommant qu’un milliwatt de puissance

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans la dernière entrée de Doom fonctionnant sur des choses étranges, une puce d’apprentissage automatique AI de Syntiant. Cela peut ne pas sembler trop excitant au départ – c’est juste un autre processeur. Ce qui est remarquable, c’est la faible quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner le jeu.

Lancé en 1993, Doom était un jeu de tir à la première personne (FPS) populaire. Le titre a connu un tel succès qu’il est toujours considéré comme l’un des plus grands jeux FPS jamais créés. En raison de son culte, les gens ont trouvé des moyens de continuer à jouer au jeu qu’ils aiment, même si cela indique faire de grands efforts pour atteindre cet objectif.

Ces dernières années, Doom est devenu un enfant d’affiche pour être joué sur des appareils non conventionnels. Certains des plus créatifs incluent une caisse enregistreuse McDonald’s, une voie lactée et une brique Lego singulière. La dernière entrée n’est peut-être pas aussi étrange, mais c’est certainement l’une des implémentations les plus impressionnantes.

Syntiant est une entreprise qui fabrique des processeurs axés sur l’IA et les usages des réseaux de neurones, comme Amazon Alexa et Ok Google. La société conçoit ses puces avec une faible consommation d’énergie tout en ayant des performances exceptionnelles.

Le NDP200 est l’un des processeurs de Syntiant conçu pour réveiller des systèmes plus importants lorsqu’il détecte des « événements clés », tels que des signaux vidéo ou audio – « Hey, Siri, par exemple. Le mois dernier, Syntiant a documenté la puissance du NDP200 en lui faisant lire Doom Incroyablement, la puce ne consommait qu’un millième de watt lors de l’exécution du jeu.

Le but du test n’était pas de montrer les compétences destructrices du NDP200. Syntiant l’a utilisé pour démontrer l’efficacité du NDP200 lors de l’exécution d’une « détection de personne englobante », qui nécessite généralement un processeur beaucoup plus robuste. Syntiant pense que le NDP200 et des puces similaires pourraient s’avérer utiles pour économiser de l’énergie dans les systèmes de sécurité domestiques et automobiles.

Syntiant a également expliqué le côté apprentissage automatique du NDP200, notant que l’IA a appris à mieux jouer à Doom au fil du temps. Au début, la puce rechargeait le chargeur après presque chaque kill dans le jeu. Plus tard, il a commencé à conserver des munitions à la place. Cela pourrait peut-être signifier que les processeurs de Syntiant peuvent apprendre à devenir plus efficaces et précis avec les détections au fur et à mesure de son utilisation.

Bien que l’IA n’ait peut-être tourné qu’en cercle et tiré sur des objets détectés, elle ne nécessitait toujours qu’un milliwatt de puissance. L’appareil sur lequel vous lisez ceci a une consommation d’énergie des centaines ou des milliers de fois supérieure à celle du NDP200 lorsqu’il jouait à Doom. C’est plutôt impressionnant.

