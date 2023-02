Plus de licenciements chez Microsoft : Xbox, Surface, VR et plus encore

Les grandes entreprises technologiques commettent une véritable hémorragie sous forme de licenciements et Microsoft n’en est pas moins. Le géant de Redmond poursuit son plan de licenciement d’un peu plus de 10 000 travailleurs et il semble que dans cette nouvelle phase, ce soit au tour de divisions telles que Xbox, Surface, GitHub et HoloLens.

Une nouvelle vague douloureuse de licenciements au sein de Microsoft

En ce qui concerne GitHub, il semble que Microsoft ait licencié 10 % de l’effectif total (environ 250 travailleurs). De plus, l’entreprise ferme tous les bureaux et déplace l’équipe vers des sites éloignés pour réduire les coûts.

Quant à Xbox, Microsoft a encore passé les ciseaux à travers cette division à succès. Nous avons de nouveaux licenciements chez ZeniMax Studios ainsi que dans les équipes en charge des sponsorings, du marketing et des autres opérations commerciales.

Comme il ne pouvait en être autrement, nos « amis » de la Réalité Mixte et de l’HoloLens n’ont pas non plus été épargnés. La réalité mixte et la réalité virtuelle ne se sont pas propagées comme prévu et Microsoft ne veut pas continuer à investir autant dans l’un de ses plus gros paris de la dernière décennie.

Selon le rapport, Microsoft aurait réduit de moitié le personnel responsable de la réalité mixte, éliminant complètement l’équipe dédiée aux applications métavers (un concept que de nombreuses entreprises ont tenté de nous faire sauter à travers des cerceaux sans succès).

D’autres qui n’ont pas été épargnés non plus sont les designers. Microsoft en a embauché beaucoup au cours des 3 dernières années dans le but d’améliorer les incohérences de conception de Windows et d’autres produits et de concevoir des interfaces plus modernes et plus agréables. L’objectif a été atteint avec Windows 11 mais nous espérons que ces licenciements ne nous priveront pas de continuer à voir les mises à jour de conception nécessaires à la plate-forme.

Enfin, il faut parler de la Surface. Ses chiffres au dernier trimestre n’ont pas été bons (comme ceux du reste des constructeurs) et il fait aussi l’objet de coupes importantes. Dans ce cas, les licenciements auraient impacté l’équipe en charge du développement des relations d’affaires pour la marque. Sera-ce le prélude à un recul par rapport à Surface dans un futur proche ?

le monde que nous avons

Bref, et à mon avis, cette vague de licenciements dans les grandes entreprises, dont les bénéfices ne font que croître et les salaires de leurs dirigeants et PDG augmenter, n’est rien d’autre que la énième confirmation que les travailleurs ne sont pour eux que des outils, de simples Nombres.

Il y a quelque chose d’immoral et même de frivole à signer des licenciements dans l’entreprise que vous dirigez alors que votre fortune s’élève à 1000 millions de dollars. Microsoft ne serait rien sans ses employés, qui conçoivent et créent vraiment les produits que nous aimons et apprécions. Malheureusement, c’est ainsi que le monde fonctionne. Pour le moment.