Les expéditions de processeurs subissent la plus forte baisse en 30 ans, pour la deuxième fois l’année dernière

Vue d’ensemble : les rapports continuent d’affluer, signalant que 2022 a été une année historiquement difficile pour les ventes de hardware dans l’industrie technologique. Tout au long de l’année, les ventes de processeurs pour PC ont connu non pas une mais deux baisses trimestrielles record. Et pourtant, AMD a réussi à gagner des parts de marché dans les deux cas.

Mercury Research écrit (via Tom’s Hardware) que le quatrième trimestre de 2022 a vu la plus forte baisse des livraisons de processeurs PC en trois décennies. Si lire cela vous donne une impression de déjà-vu, c’est parce que la même chose s’est produite plus tôt dans la même année.

Le même groupe d’études de marché a rapporté que les ventes de processeurs de bureau au deuxième trimestre 2022 ont subi leur plus forte baisse d’une année sur l’autre depuis qu’ils ont commencé à enregistrer ces données en 1994. Maintenant, il semble que la baisse d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre du quatrième trimestre 2022 enregistrer. De plus, des données tierces amènent Mercury à conclure que 2022 représente la plus grande chute de l’histoire du processeur PC.

En excluant les processeurs Arm, environ 374 millions de processeurs ont été livrés en 2022, soit 21 % de moins qu’en 2021. Les revenus des processeurs en 2022 ont chuté de 19 % à 65 milliards de dollars. La principale cause est l’ajustement des stocks, qui a eu un impact plus important que la baisse des ventes. Cela indique que même si les expéditions ont fortement chuté, cela n’a pas nécessairement indiqué une baisse tout aussi brutale des ventes aux utilisateurs finaux.

Autre détail important, la baisse a plus touché les processeurs x86 que les autres. Des rapports récents indiquent que les processeurs Arm gagnent des parts de marché sur le marché des ordinateurs portables, suggérant qu’ils n’ont pas subi le même coup que les unités x86 l’année dernière.

Les fabricants de technologies ont eu du mal à augmenter leurs stocks après que les chocs de la chaîne d’approvisionnement à partir de 2020 ont coïncidé avec un gonflement de la demande. Cela a conduit à une offre excédentaire qui, combinée à une baisse de la demande en 2022, a entraîné de mauvaises finances pour presque tout le monde.

Les revenus de la DRAM ont connu leur plus forte baisse mondiale depuis la crise financière de 2008 l’année dernière. Les GPU de bureau ont connu leurs ventes les plus basses depuis 2005. Des entreprises comme Nvidia et AMD ont réduit leurs commandes auprès de TSMC. La baisse de la demande de smartphones a entraîné des creux trimestriels de 8 ans de Samsung et la plus forte baisse des revenus trimestriels d’Apple depuis 2016.

Comme certaines analyses l’ont signalé pour d’autres secteurs, Mercury s’attend à ce que les eaux agitées pour les expéditions de processeurs se poursuivent tout au long du premier semestre 2023 avant de se retourner au deuxième semestre.

Lorsque Mercury a publié les chiffres du deuxième trimestre 2022, ils ont montré un gain de part de marché pour AMD, qui a été reproduit au quatrième trimestre. De 2021 à 2022, la part de Team Red sur le marché des processeurs x86 est passée de 23 % à 30 %. La plupart de ces gains ont été réalisés sur le marché des processeurs pour serveurs, bien qu’Intel ait gagné une certaine part de marché dans les processeurs mobiles.

