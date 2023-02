30% des équipes Steam sont sur Windows 11

Les résultats de la dernière enquête sur le matériel et les logiciels Steam sont maintenant disponibles, montrant une étape majeure pour le système d’exploitation de Microsoft. Selon Valve, Windows 11 a dépassé les 30 % de part sur Steam en janvier 2023.

Il convient de noter que la participation à l’enquête sur le matériel et les logiciels de Valve est facultative et que l’entreprise choisit les participants au hasard. Par conséquent, les données finales ne sont pas exactes à 100 %. L’objectif principal de l’enquête est de fournir aux développeurs des données qui représentent les préférences moyennes pour les logiciels et le matériel sur la plate-forme.

La croissance de Windows 11 sur Steam est directement liée au déclin de Windows 10. Ce dernier reste le système d’exploitation le plus populaire parmi les utilisateurs de Steam. Dans le dernier record, sa part de marché a perdu 1,96 point en janvier 2023. Windows 10 détient environ 63,46 % de part de Steam. Windows 11, pour sa part, gagne 1,91% de points. Cela a permis à l’OS de franchir la barre des 30% et d’atteindre son record historique de 30,33%.

Bien qu’il ne soit plus pris en charge depuis 2020 (aucune mise à jour de sécurité payante depuis janvier 2023), Windows 7 compte toujours 1,6 % de tous les utilisateurs de Steam. En janvier 2023, sa version 64 bits perdait 0,06 point.

Au total, 96,02 % de tous les clients Steam utilisent Windows (0,13). macOS est deuxième avec 2,61 % (+0,13) et Linux est troisième avec 1,38 % (inchangé le mois dernier). Il est intéressant de voir comment Microsoft continue d’avancer malgré les problèmes avec le matériel minimum et d’autres cas. Nous verrons si la baisse des ventes de matériel ne fait pas stagner la part des utilisateurs de Steam.