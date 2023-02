Netflix pour bloquer les appareils qui ne se connectent pas tous les mois, plus d’avantages premium ajoutés

WTF ? ! Netflix a averti les abonnés d’une répression imminente du partage de mots de passe. Simultanément, Netflix essaie de pousser plus d’utilisateurs vers son niveau premium. Sa solution récemment révélée semble étonnamment dure et pourrait compliquer le service pour de nombreux utilisateurs.

Les abonnés Netflix dans trois pays d’Amérique latine peuvent désormais lire les détails des nouvelles restrictions de l’entreprise pour empêcher le partage de mot de passe. Les nouvelles conditions apparaissent sur la page du centre d’aide de Netflix sur le partage de comptes uniquement lorsque le sélecteur de pays est défini sur Chili, Costa Rica ou Pérou. La société n’a pas élaboré de plans pour étendre la nouvelle politique à l’échelle mondiale.

Désormais, les appareils connectés à Netflix doivent se connecter à partir de l’adresse IP du titulaire du compte une fois tous les 31 jours. De plus, le service bloquera immédiatement tous les nouveaux appareils qui tentent de se connecter à partir d’une adresse IP différente.

Si un appareil dans le foyer du propriétaire du compte est bloqué – peut-être un abonné qui ne diffuse pas sur tous ses appareils chaque mois – se reconnecter à partir du réseau domestique devrait le débloquer. S’il ne récupère pas l’accès, les utilisateurs peuvent accéder aux paramètres et accéder à Gérer l’emplacement principal-> Dépanner ce téléviseur. De là, ils peuvent scanner un code QR avec un smartphone pour débloquer l’appareil.

Le service de streaming propose des méthodes pour enregistrer un appareil en voyage et éviter d’être bloqué. Les utilisateurs peuvent se connecter sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur portable avant de partir pour le signaler comme étant de confiance. Pour ceux qui souhaitent regarder à partir d’un appareil fixe comme un téléviseur de chambre d’hôtel, les abonnés peuvent demander un code de sept jours qu’ils peuvent recevoir par e-mail ou par SMs. Les utilisateurs absents pendant plus de 31 jours ne peuvent plus utiliser Netflix.

Depuis juillet dernier, Netflix facture des frais supplémentaires pour les clients de certains pays d’Amérique latine qui souhaitent partager leurs comptes avec des utilisateurs extérieurs à leur domicile. Cependant, les frais supplémentaires coûtent moins cher qu’un abonnement Netflix de premier niveau séparé. En octobre dernier, la société a commencé à autoriser les téléspectateurs à transférer leurs profils vers de nouveaux comptes pour encourager davantage d’utilisateurs à payer des abonnements au lieu de partager.

Parallèlement aux nouvelles règles, Netflix a annoncé avoir augmenté le nombre de titres prenant en charge l’audio spatial, mais uniquement pour les clients du niveau d’abonnement le plus élevé. Le service a d’abord introduit l’audio spatial sur les appareils Apple utilisant Apple Spatial Audio en 2021, puis a étendu la fonctionnalité à tous les appareils l’année suivante en utilisant la technologie AMBEO de Sennheiser.

Cette semaine, Netflix donne aux abonnés premium un accès à son protocole – Netflix Spatial Audio – sur plus de 700 titres comme Stranger Things, Wednesday et Glass Onion. La technologie figurera également dans de futurs programmes comme Luther: The Fallen Sun et Tour de France.

Il a également augmenté le nombre d’appareils que les abonnés premium peuvent utiliser hors ligne de quatre à six.