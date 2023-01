Ryzen 5 7600 vs Ryzen 5 5600 : Benchmark CPU et GPU

Les Ryzen 5 7600 et Ryzen 5 5600 d’AMD sont certes dans deux classes de produits distinctes avec des prix bien différenciés et contrairement aux générations précédentes, l’un n’est pas prêt à remplacer l’autre (du moins pas pour l’instant). Mais dans cette fonctionnalité, nous voulons déterminer à quel point le passage du Ryzen 5600 abordable au 7600 relativement cher a du sens, c’est donc ce que nous allons faire dans cette référence de mise à l’échelle du CPU et du GPU.

Nous avons récemment mis à jour nos données de coût par image CPU et avons constaté qu’une plate-forme Ryzen 5 5600 bien équipée coûterait 365 $, tandis qu’une configuration 7600 équipée de la même manière était 53 % plus chère à 560 $. Sur les 10 jeux testés, le processeur Zen 4 était 33 % plus rapide en moyenne, ce qui a contribué à améliorer sa valeur, mais il était quand même plus coûteux par image.

Naturellement, pour ceux d’entre vous qui utilisent déjà la plate-forme AM4 et qui utilisent un processeur d’ancienne génération ou si vous avez un kit DDR4 de bonne qualité que vous souhaitez conserver, le 5600 ne posera aucun problème, car il se présente comme une mise à niveau nettement moins chère.

Mais si vous construisez un PC entièrement nouveau à partir de zéro, ce que vous êtes vraiment obligé de faire avec le 7600, le nouveau processeur Zen 4 et sa plate-forme AM5 plus évolutive valent-ils l’investissement ?

Pour ceux d’entre vous qui envisagent également d’acheter un GPU haut de gamme GeForce 40 ou Radeon 7000 – oui – nous dirions que la mise à niveau vers Zen 4 en vaut la peine par rapport à Zen 3, mais qu’en est-il si vous utilisez un précédent GPU de génération ?

Les GPU plus lents verront la plupart des situations de jeu plus limitées par le GPU que par le CPU, et donc la différence entre le 5600 et le 7600 sera beaucoup moins évidente, mais bien sûr, tout change lorsque vous passez à une carte graphique plus rapide à l’avenir, ce qui est pourquoi les tests de CPU limités par le CPU sont les plus logiques, mais beaucoup d’entre vous apprécient les benchmarks de mise à l’échelle du GPU, alors allons-y…

Repères

Tout d’abord, nous avons Watch Dogs: Legion utilisant le préréglage de très haute qualité à 1080p, et lorsqu’il est armé du RTX 4090, le Ryzen 7600 a fourni 32% de performances en plus que le 5600, atteignant 149 ips.

Les marges étaient à peu près les mêmes avec la Radeon 6950 XT, bien que les fréquences d’images aient été globalement plus élevées en raison de la surcharge du driver Nvidia qui dresse souvent sa tête laide dans les scénarios limités par le processeur.

Maintenant, en utilisant la Radeon 6650 XT beaucoup plus modeste, nous voyons que le Ryzen 7600 n’est plus que 13 % plus rapide que le 5600, ce qui est certes encore une marge raisonnable, mais qui ne justifie certainement pas la prime de prix.

Les résultats de Total War: Warhammer III sont intéressants et ressemblent probablement davantage à ce que vous attendez généralement d’un benchmark de mise à l’échelle CPU / GPU comportant trois niveaux de performances GPU très différents.

En utilisant le RTX 4090, le Ryzen 7600 était 46 % plus rapide que le 5600, atteignant près de 300 ips. Mais lors de la rétrogradation vers la Radeon 6950 XT qui est toujours un GPU très puissant dans ce test, produisant près de 200 ips en moyenne, la 7600 n’était que 3 % plus rapide que la 5600.

Ensuite, lors des tests avec le 6650 XT, nous ne voyons aucune différence de performances. Donc, pour un jeu comme Warhammer III, le 7600 n’en vaut tout simplement pas la peine par rapport au 5600. Mais si les résultats de la GeForce RTX 4090 sont une indication des performances de jeu futures, alors le 7600 vaudrait la prime, la question est de savoir quand que l’avenir devienne une réalité ?

Hitman 3 a un sac mitigé de résultats pour nous. Tout d’abord, en utilisant le RTX 4090, nous voyons que le 7600 est 42% plus rapide que le 5600, donc un avantage de performance très important pour le nouveau processeur Zen 4 ici. Mais cette marge est réduite à 27 % avec le 6950 XT, toujours une grande victoire pour le Zen 4, mais avec moins de surcharge de driver avec le GPU Radeon, le 5600 plus lent fonctionne beaucoup mieux.

Ensuite, une fois que nous passons à la Radeon 6650 XT, les marges de performances sont neutralisées car les résultats deviennent limités à 100 % par le GPU.

Les résultats de A Plague Tale: Requiem sont intéressants. Le Ryzen 5 5600 et le Core i3-13100 sont vraiment écrasés par les frais généraux de Nvidia en utilisant le RTX 4090, mais c’est beaucoup moins un problème pour le Ryzen 7600 plus puissant, même s’il était encore 6 % plus rapide en utilisant le 6950 XT sous ces tests. les conditions.

Le fait est cependant qu’en utilisant le RTX 4090, le 7600 était 36% plus rapide que le 5600, tandis que cette marge est réduite à seulement 15% avec le 6950 XT, puis complètement neutralisée avec le 6650 XT.

Call of Duty: Modern Warfare II est un jeu où au moins 200 images par seconde est avantageux, et en tant que jeu de tir compétitif, c’est un jeu où les joueurs les plus sérieux opteront pour des paramètres de qualité inférieure, non seulement pour améliorer les fréquences d’images, mais en fait plus encore pour améliorer la capacité des joueurs à repérer les ennemis.

C’est donc un exemple où un processeur plus puissant tel que le Ryzen 7600 présente un réel avantage, offrant 42 % d’images en plus que le 5600 utilisant le GeForce RTX 4090, bien que cette marge soit réduite à 28 % avec le 6950 XT.

Pour la plupart des joueurs, les 190 images par seconde délivrées par la Radeon 6650 XT suffiront et si vous tombez dans cette catégorie, la plupart du temps, le Ryzen 7600 a peu à offrir. Mais comme l’ont démontré les 4090 et 6950 XT, pour les sections les plus exigeantes du jeu, il est possible que le 7600 offre de bien meilleures performances que le 5600, même avec un GPU moindre.

Le gros avantage du Ryzen 7600 dans Spider-Man Remastered est son utilisation de la mémoire DDR5.

Armé du RTX 4090, le 7600 a fourni 35% d’images en plus que le 5600, passant de 82 ips à 111 ips. Cette marge est restée à peu près la même avec le 6950 XT et, fait intéressant, les deux processeurs Ryzen étaient plus lents avec le 6950 XT, tandis que le Core i3-13100, plus limité en CPU, a en fait reçu une amélioration des performances.

Ensuite, avec la Radeon 6650 XT, les résultats deviennent largement limités par le GPU, bien que le 7600 ait quand même réussi à battre le 5600 avec une marge de 8 %.

La mise à l’échelle de Shadow of the Tomb Raider est très typique, en utilisant le RTX 4090, le 7600 était 34% plus rapide que le 5600 et cette marge a été réduite à 20% avec le 6950 XT car le 7600 est devenu limité par le GPU. Ensuite, avec le 6650 XT, les trois processeurs sont fortement limités par le GPU à environ 110 ips, ce qui est certes plus que suffisant pour profiter pleinement de ce titre.

La mise à l’échelle dans Horizon Zero Dawn est similaire à celle de Shadow of the Tomb Raider, le Ryzen 7600 est 24 % plus rapide avec le RTX 4090 et 23 % plus rapide avec le 6950 XT, donc un net avantage en termes de performances pour le nouveau processeur Zen 4.

Mais au moment où nous arrivons à la Radeon 6650 XT, les résultats sont entièrement limités par le GPU avec moins de 5 % d’écart de performances.

Dans Cyberpunk 2077, le Ryzen 7600 offrait 35 % de performances en plus que le 5600 en utilisant le RTX 4090, un énorme avantage en termes de performances pour le nouveau processeur Zen 4. Cependant, le passage au 6950 XT réduit cette marge à 14 % car le GPU Radeon améliore les performances du 5600 de 12 %, tandis que le 7600 est désormais limité au GPU, ce qui réduit les performances de 5 %. Comme vous vous en doutez, nous sommes limités par le GPU en utilisant le 6650 XT, et cela a vu tous les processeurs fournir 95 à 96 images par seconde.

Les résultats ACC sont tous fortement limités par le CPU, quel que soit le GPU utilisé. En utilisant les GPU Radeon, le 7600 était 35% plus rapide que le 5600 et assez curieusement, cette marge est réduite à 28% avec le RTX 4090. Pourtant, à environ 30% plus rapide que le 5600, le nouveau processeur Zen 4 offre des gains de performances massifs dans ce titre.

Le Riftbreaker ne nécessite pas de fréquences d’images massives, donc n’importe lequel de ces processeurs fonctionnera bien, mais en l’utilisant comme un outil pour mesurer les performances, nous constatons que le 7600 est 40% plus rapide que le 5600 en utilisant le RTX 4090, puis 22% plus rapide avec le 6950 XT avant que les données ne deviennent entièrement limitées par le GPU avec le 6650 XT.

CS:GO comme ACC est un autre jeu fortement limité par le processeur. En conséquence, le Ryzen 7600 était environ 26 à 28 % plus rapide que le 5600 dans tous les domaines, même en utilisant le 6650 XT.

Moyenne de 12 jeux (1080p)

En utilisant une GeForce RTX 4090, nous voyons que le Ryzen 7600 était en moyenne 35 % plus rapide que le Ryzen 5600, bien que cette marge soit réduite à 23 % avec la Radeon 6950 XT. Il est intéressant de noter que le Ryzen 5600 était plus rapide avec le 6950 XT, alors que l’inverse est vrai pour le 7600, ce qui s’explique par le problème de surcharge de Nvidia qui nuit aux performances du processeur lorsque l’utilisation est élevée.

Grâce à des titres fortement limités en CPU tels que CS:GO et ACC, nous pouvons voir que le Ryzen 7600 est toujours 7% plus rapide en moyenne avec la Radeon 6650 XT, bien que ce ne soit pas le genre de marge qui vous inciterait à investir dans un Processeur Zen4.

Ce que nous avons appris

Il est indéniable que le Ryzen 5 7600 est beaucoup plus puissant que le 5600, et nous venons de le voir améliorer les performances de jeu d’environ 30 % dans la plupart des scénarios typiques, mais souvent plus que cela lorsque le processeur est fortement limité.

Vous n’aurez pas toujours besoin d’un GPU extrême comme le RTX 4090 pour voir la différence, le passage du Ryzen 5600 au 7600 pourrait certes se justifier avec une carte graphique plus abordable, mais en même temps ça ne va pas être tout que bénéfique pour tout le monde.

Pour la plupart des propriétaires de Ryzen 5 5600, la mise à niveau vers le 7600 est un peu inutile. Comme nous l’avons noté précédemment, la mise à niveau vers le 7600 coûtera au moins 560 $ pour une carte B650 de base et un kit de 32 Go de mémoire DDR5 décente. Une meilleure alternative pour les propriétaires d’AM4 qui cherchent à atteindre des performances de type 7600 est le 5800X3D, actuellement disponible pour 340 $, soit une réduction d’environ 40 % par rapport à la mise à niveau 7600 pour essentiellement le même niveau de performances.

Cependant, si vous êtes un nouveau constructeur de systèmes qui balance entre ces deux processeurs, le choix est beaucoup plus difficile, ou peut-être pas… Évidemment, si vous voulez dépenser le moins d’argent possible, le Ryzen 5600 est la solution. aller, mais si vous cherchez à maximiser votre investissement, le Ryzen 7600 pourrait être un choix plus intelligent.

Bien que le package Ryzen 7600 coûte au moins 53% de plus, nous avons constaté en moyenne 30% de performances en plus avec un GPU relativement haut de gamme. C’est une solide amélioration des performances qui ajoute à la valeur du 7600 dans la plate-forme AM5, qui prendra en charge les futurs processeurs.

La situation de mise à niveau 5800X3D abordable et facile pour les propriétaires de 5600 (ou toute personne possédant un processeur AM4 beaucoup plus ancien aujourd’hui) pourrait être la même situation à laquelle les propriétaires de Ryzen 7600 seront confrontés dans quelques années. Bien sûr, nous ne savons pas comment l’histoire de l’AM5 se déroulera, mais nous savons comment l’AM4 s’est déroulée, et cette histoire est maintenant terminée.

En fin de compte, il n’y a pas de bon ou de mauvais choix ici. Les deux processeurs sont des options très viables à notre test. Le Ryzen 5600 reste un processeur de jeu parfaitement capable, surtout si vous utilisez un GPU plus modeste et que vous avez tendance à jouer principalement à des titres solo, bien qu’il soit toujours très capable pour les jeux multijoueurs compétitifs.

Le nouveau Ryzen 7600 fera généralement passer les performances au niveau supérieur. C’est donc à vous de décider quelle option vous convient le mieux, qui peut être dictée par votre budget et si vous possédez déjà une carte mère AM4 ou non.

Raccourcis d’achat :