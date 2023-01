Les robotaxis de San Francisco provoquent de faux appels au 911 et d’autres chaos

De l’autre côté du miroir : des incidents parfois malheureux ou parfois mortels impliquant des voitures autonomes se produisent. Cependant, les événements récents avec des véhicules autonomes à San Francisco ont été carrément bizarres. Non seulement le logiciel contrôlant les voitures a du mal à négocier le monde réel, mais les entreprises et les autorités apprennent encore comment les humains se comportent autour des véhicules autonomes.

De récentes plaintes officielles auprès des régulateurs californiens révèlent d’étranges incidents survenus depuis que des taxis entièrement autonomes ont commencé à fonctionner à San Francisco et à Los Angeles. Les cas impliquent principalement des robotaxis perturbant les premiers intervenants ou leur faisant perdre leur temps.

Wired note qu’une lettre envoyée à la California Public Utilities Commission affirme que les passagers endormis ont entraîné des appels inutiles au 911. Cruise, propriété de GM, exploite des taxis autonomes à San Francisco, offrant une communication bidirectionnelle entre les passagers et le personnel de l’entreprise. À trois reprises, les passagers ont décidé de faire une sieste pendant leur voyage et le personnel de la croisière a appelé le 911 lorsqu’ils sont devenus insensibles.

Les autorités de San Francisco ont décrit les événements comme une perte de temps pour les premiers intervenants, demandant à l’État de Californie de ralentir son adoption de véhicules sans driver sur les routes publiques. Il semble que les passagers du robotaxi commencent à se comporter de la même manière qu’ils le feraient dans les bus, les trains ou les avions, utilisant les voyages comme une opportunité de dormir.

D’autres plaintes citent des incidents où des taxis autonomes ont gêné les pompiers. Peu de temps après que la Californie ait laissé Cruise exploiter des robotaxis à San Francisco en juin dernier, l’un d’entre eux a écrasé un tuyau d’incendie lors d’une opération de lutte contre les incendies. La semaine dernière, les pompiers ont dû passer plus de deux minutes à empêcher un robotaxi qui approchait de courir sur leur tuyau. La lettre affirme qu’ils ont finalement dû briser sa vitre avant pour la forcer à s’arrêter, mais Cruise dit qu’elle avait déjà arrêté la voiture à ce moment-là.

Ces cas ressemblent à une escalade depuis l’incident de juillet dernier où un groupe de test de robotaxis Cruise s’est arrêté au milieu de la route pour une raison inconnue, obstruant la circulation. Les ingénieurs humains ont dû retirer les véhicules après qu’ils aient cessé de fonctionner.

Cet incident est l’un des près de 100 qui, selon les agences de San Francisco, se sont produits entre mai et fin 2022, au cours desquels des véhicules de croisière ont bloqué la circulation en s’arrêtant à des endroits et à des moments inopportuns. Les événements ont perturbé les transports en commun et ont amené d’autres conducteurs humains à réagir par des manœuvres soudaines et potentiellement dangereuses.

Les autorités de transport de San Francisco et de Los Angeles craignent que la technologie de conduite autonome ne soit pas prête pour leurs villes et demandent plus de données à des entreprises comme Cruise avant d’étendre leurs opérations. Cruise déclare qu’elle doit retenir certaines informations pour la confidentialité des consommateurs et pour protéger les secrets commerciaux. L’entreprise souligne également qu’aucun des incidents signalés n’a entraîné de blessures graves ou de décès.

Les lettres des responsables ne sont cependant pas uniformément négatives. Ils admettent que les véhicules sans driver pourraient accroître les opportunités pour les personnes qui ne savent pas conduire, y compris les personnes handicapées.