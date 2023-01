Le remake de Dead Space fait ses débuts demain, les premières critiques sont plutôt positives

Par GameInformer le 26 janvier 2023



90

Plutôt que de réinventer la roue, Motive a rendu Dead Space plus beau, mieux joué et préservé le cœur de l’expérience. Ses nouvelles fioritures ajoutent à ce plaisir au lieu de soustraire. Ce remake respecte et peaufine mes souvenirs de la première rencontre d’Isaac avec les nécromorphes sans me faire rater la version originale. Il agit également comme le point d’entrée idéal pour les nouveaux arrivants car il se sent à égalité avec les titres d’aujourd’hui.

Par tsa le 26 janvier 2023



90

EA Motive a fait un travail incroyable avec le remake de Dead Space pour mettre à jour un classique de l’horreur, réinjectant la véritable horreur dans le genre aux côtés de modifications et d’extensions réfléchies de l’histoire originale. C’est de loin l’un des meilleurs remakes jamais réalisés, et c’est comme jouer à Dead Space pour la première fois. Bienvenue à nouveau, Isaac.

Par Digital Trends le 26 janvier 2023



80

Dead Space (2023) semble un peu redondant étant donné que l’original tient toujours, mais un remake bien exécuté se traduit toujours par une expérience d’action-horreur hors du commun.

Par God is a Geek le 26 janvier 2023



90

Dead Space est un remake fantastique, prenant ce qui était génial dans l’original et ajoutant de nombreuses fonctionnalités intelligentes et impressionnantes.

Par Destructoid le 26 janvier 2023



85

Cela fait du bien de se replonger dans l’USG Ishimura, cependant. Dead Space en tant que concept tient toujours, et le remaniement fourni par EA Motive met en évidence ses meilleures fonctionnalités tout en corrigeant les vieux pièges. Les fans d’horreur et de survie de science-fiction devraient en tirer ce qu’ils veulent: le retour d’un classique, avec des graphismes magnifiques et de nouveaux rebondissements, mais le même bon vieux temps.

Par PCMag le 26 janvier 2023



80

Le remake de Dead Space est un jeu de tir brillant qui offre une fois de plus une horreur corporelle horrible et un jeu de tir satisfaisant, mais pimente les éléments familiers avec de nouvelles armes et frayeurs.

Par PCGamesN le 26 janvier 2023



90

Dead Space Remake de Motive est une lueur glorieusement grotesque qui embrasse la formule robuste du jeu d’horreur original, et seule une légère quantité de jank l’empêche d’atteindre la perfection.

Par IGN le 26 janvier 2023



90

Il est clair que ce superbe remake de Dead Space a été un travail d’amour pour l’équipe de Motive Studios, qui a très soigneusement équilibré l’innovation et la rénovation avec la préservation, et à leur crédit, le résultat final est sans aucun doute le moyen définitif d’expérimenter – ou de refaire -expérience – l’un des meilleurs tireurs d’horreur de survie que Capcom n’a jamais créés.

Par GameSpot le 26 janvier 2023



90

Les nouvelles quêtes secondaires peuvent laisser beaucoup à désirer, mais chaque autre ajout contribue à un remake qui reste fidèle à son ancêtre tout en l’améliorant de plusieurs façons. Les nouveaux arrivants et les fans inconditionnels de Dead Space tireront le meilleur parti de l’expérience, mais c’est maintenant la façon par excellence de jouer l’un des meilleurs genres d’horreur de survie.

Par PCGamer le 26 janvier 2023



84

Le remake de Dead Space établit une nouvelle norme pour l’avenir de la série d’horreur de survie⁠, même si ce n’est pas la suite à laquelle je rêve.

Par Metro UK le 26 janvier 2023



70

Un excellent remake d’un survival-horror pas tout à fait classique, qui constitue néanmoins un argument convaincant pour la suite de la série.

Par GameRant le 26 janvier 2023



90

Le remake de Dead Space améliore l’original de 2008 dans toutes les catégories, offrant des améliorations de la qualité de vie, un nouveau contenu d’histoire, des quêtes secondaires et des graphismes considérablement améliorés. C’est Dead Space, mais en mieux, et de nombreux fans seront heureux de voir cette expérience d’horreur de survie classique obtenir le relooking moderne qu’elle mérite.

Par Inverse le 26 janvier 2023



100

En ce qui concerne la disposition générale de l’Ishimura, l’histoire, la direction artistique et la conception du gameplay, Motive ne s’éloigne pas beaucoup de la version 2008, et ce n’est pas nécessaire. Les commandes, les visuels, les performances et la carte 3D maladroite ont tous été améliorés cette fois-ci. Le résultat n’est pas seulement un jeu d’horreur de survie exceptionnel, mais l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Même si vous avez joué plusieurs fois à l’original, je ne saurais trop recommander le remake.

Par VG247 le 26 janvier 2023



100

Dead Space ne vous place pas seulement dans le rôle d’Isaac Clarke, il vous force également à entrer dans sa tête. Vous vous demandez constamment si les apparitions qu’il voit sont réelles, et sa réaction physique aux événements incroyables à bord du vaisseau spatial ne fait qu’alimenter la vôtre. Vous êtes complètement à la merci de l’USG Ishimura, et cela ne vous laisse jamais oublier cela. En fin de compte, Dead Space est un jeu dont de nombreux développeurs d’horreur peuvent tirer des leçons lorsqu’il s’agit de créer du suspense et un sentiment de terreur chez ses joueurs.