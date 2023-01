Le développeur MSI Afterburner n’a pas été payé à cause de la guerre de la Russie contre l’Ukraine

Conclusion : MSI Afterburner est facilement l’un des noms les plus connus parmi les passionnés de hardware et les joueurs, mais le programme pourrait bientôt devenir un abandonware car le seul codeur qui y travaille n’a pas reçu de paiement de MSI depuis un an.

Le développeur russe Alexey Nicolaychuk a déclaré que MSI Afterburner était probablement « mort ». Programmeur russe mieux connu pour avoir créé l’application phare de surveillance du hardware RivaTuner, Nicolaychuk est le seul codeur travaillant sur l’outil, et il n’a pas reçu un seul paiement de la société de hardware taïwanaise MSI en un an.

MSI Afterburner est un outil populaire utilisé pour overclocker et sous-cadencer le GPU (via la sous-tension), surveiller les performances matérielles avec sa fonction de superposition dans le jeu et enregistrer des vidéos ou prendre des captures d’écran rapides.

Comme l’a déclaré Nicolaychuk sur les forums guru3D, MSI Afterburner a été une autre victime de la guerre de Poutine contre l’Ukraine. Le projet a été « semi abandonné » par MSI pendant au moins 11 mois car la société a cessé « d’exécuter ses obligations en vertu de l’accord de licence Afterburner » pour des raisons politiques.

Le développeur dit qu’il se sent déçu et comme s’il « battait juste un cheval mort et gaspillait de l’énergie sur quelque chose qui n’est plus nécessaire » par MSI. Le programmeur a continué à travailler seul sur le projet, mais il pense maintenant à un support limité pendant son temps libre tout en recherchant d’autres projets pour payer ses factures.

Nicolaychuk a également déclaré qu’il prévoyait de continuer à développer RivaTuner Statistics Server (RTSS), le backend de surveillance hardware d’Afterburner, qui a commencé comme un logiciel compagnon du RivaTuner susmentionné. RTSS est une « application distincte et entièrement amateur créée de nombreuses années avant même la naissance de MSI Afterburner », a déclaré le codeur, et il est toujours amusant de développer et de concevoir de nouvelles fonctionnalités.

Mis à part le backend RTSS, le développement interrompu de MSI Afterburner se ferait sentir dans tout le monde du jeu et des passionnés. Comme l’a confirmé MSI lui-même, les sanctions décidées par les grands pays et les grandes entreprises contre la Russie après son invasion de l’Ukraine ont rendu le transfert d’argent vers la Russie beaucoup plus difficile et complexe.

Tout n’est pas perdu pour autant, car MSI n’a pas tardé à réagir au message de Nicolaychuk sur le forum et à la déception manifeste exprimée par les joueurs et les overclockeurs. L’entreprise est bien consciente de la situation et s’engage pleinement à poursuivre MSI Afterburner. « Notre équipe de marketing produit et de comptabilité s’occupe maintenant de ce problème », MSI m’a dit à Hassan Mujtaba de Wccftech, et une solution devrait être trouvée bientôt.