Mercedes rendra ses voitures plus rapides pour les clients qui paient 1 200 $ par an

WTF ? ! Si vous pensiez que le verrouillage des fonctionnalités des jeux vidéo derrière les DLC, les abonnements, les abonnements de saison, etc. était exaspérant, ayez une pensée pour les propriétaires de nouveaux véhicules électriques de luxe Mercedes EQ. Le constructeur automobile propose de déverrouiller toutes les performances des voitures, pour le prix avantageux de 1 200 $ par an.

The Drive met en avant l’option supplémentaire de la boutique en ligne de Mercedes : un service d’abonnement « Accélération Augmentation » pour toutes ses voitures EQS ou EQE. L’augmentation du couple et de la puissance maximale de votre véhicule coûte 1 200 $ par an, soit environ un paiement mensuel supplémentaire ; la Mercedes EQS 2022 a un prix de base de 103 360 $.

Les gestionnaires de fonds spéculatifs qui décident qu’ils vouloir payer l’équivalent de 100 $ par mois pour quelque chose qui devrait être standard – ou un paiement de mise à niveau unique – recevra une « amélioration notable » de l’accélération de 0 à 60 mph de 0,8 à 1 seconde. La fonctionnalité promet également de modifier les caractéristiques globales des moteurs électriques.

Les acheteurs paient, bien sûr, pour une mise à jour logicielle qui améliore les performances, alors comment Mercedes justifie cela comme un paiement annuel continu – et un de 1 200 $ par an – n’est pas clair.

Nous sommes déjà venus ici, malheureusement. Il a été signalé en juillet que l’un des extras optionnels offerts par BMW dans ses véhicules moyennant un coût mensuel était les sièges chauffants, qui coûtaient environ 18 $ par mois. Il propose également des volants chauffants pour 12 $ par mois. Mais ceux-ci semblent positivement généreux par rapport à l’abonnement de Mercedes.

La réponse au DLC des sièges chauffants de BMW a été que les pirates informatiques conçoivent une solution de contournement, de sorte que la même chose pourrait se produire avec Mercedes, bien que les entreprises appelleront sans aucun doute ces violations de garantie.

De l’armure de cheval à 2,50 $ dans The Elder Scrolls IV: Oblivion à la controverse Overwatch 2, la monétisation, que ce soit dans les jeux, le hardware, les véhicules ou toute autre chose, a tendance à susciter beaucoup de colère chez les consommateurs. En fin de compte, cependant, il y a généralement suffisamment de clients qui achètent ces extras pour que l’indignation en vaille la peine pour les entreprises qui récoltent l’argent. Par exemple, le jeu gratuit Diablo Immortal a le score d’utilisateur le plus bas pour un jeu PC sur Metacritic (0,3), mais il a gagné 50 millions de dollars au cours de son premier mois.