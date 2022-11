CDProjekt Red partage des détails sur la mise à jour nouvelle génération de Witcher 3 du 14 décembre

Quelque chose à espérer : il y a deux ans, CD Projekt Red a promis de publier une mise à jour pour son titre à succès, The Witcher 3, en tant que mise à niveau pour PC et consoles de la génération actuelle. Cette semaine, la société a enfin fourni des détails sur ses fonctionnalités, notamment le ray tracing et diverses améliorations de la qualité de vie.

Le développeur de Witcher et Cyberpunk, CD Projekt Red, a organisé une diffusion en profondeur cette semaine (ci-dessous), révélant des détails sur une mise à jour importante pour The Witcher 3. Initialement annoncée en 2020, la mise à niveau arrive le 14 décembre gratuitement pour les propriétaires de jeux sur les deux PC et console.

Les premiers changements que les utilisateurs peuvent remarquer sont les graphismes. Le studio a ajouté un éclairage global par ray tracing, une occlusion ambiante par ray tracing, des textures améliorées, des modèles de personnages améliorés, une meilleure distance LOD et d’autres améliorations visuelles.

Le DLSS 3 (ou DLSS 2 pour ceux qui ont des GPU RTX 2000 ou 3000) et le FSR 2.1 nouvellement ajoutés devraient améliorer les fréquences d’images malgré les paramètres graphiques plus lourds. Les utilisateurs de consoles PlayStation 5 et Xbox Series peuvent choisir entre les modes de qualité 30 ips et 60 ips.

Les modifications apportées aux commandes et à l’interface utilisateur permettent aux utilisateurs d’effectuer plus rapidement des actions spécifiques dans le jeu, comme changer de sorts magiques. La fonctionnalité de carte recevra plus d’options de personnalisation pour une expérience potentiellement moins intuitive. La mise à jour ajoutera également une perspective de caméra en gros plan en option et un mode photo.

Certains des ajouts à la réédition sont basés sur des mods créés par la communauté avec les ajustements de CD Projekt Red. D’autres contenus de la mise à jour, comme des tenues et une quête, sont basés sur la série télévisée The Witcher de Netflix, qui a provoqué le pic de ventes de jeux le plus important depuis son lancement en 2015.

The Witcher 3 n’offrait auparavant qu’une progression croisée entre PC et Nintendo Switch, mais la mise à jour étend la fonctionnalité aux versions PlayStation et Xbox. Désormais, les joueurs pourront transférer leur progression enregistrée entre toutes les plateformes. La mise à jour comprend également des corrections de bugs pour quelques quêtes spécifiques.

The Witcher 3 Complete Edition n’est qu’un des nombreux projets récemment annoncés par CDProjekt Red. En octobre, la société a annoncé son intention de publier une suite à Cyberpunk 2077 et cinq autres jeux Witcher dans les années à venir. Un remake du premier jeu Witcher, développé par Fool’s Theory, reconstruit l’aventure dans Unreal Engine 5. Il devrait donc s’agir d’une amélioration massive par rapport au moteur Aurora de 15 ans du CDPR.