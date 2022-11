La NASA ajuste le calendrier du télescope Webb pour minimiser les menaces de micrométéoroïdes

Vue d’ensemble : des décennies de travail ont été consacrées à la conception, à la construction et au lancement du télescope spatial James Webb, l’observatoire le plus grand et le plus avancé jamais créé. La NASA connaît une chose ou deux sur l’exploitation d’engins dans les périls de l’espace et a construit Webb en conséquence.

Un domaine particulièrement préoccupant concernait les collisions inévitables avec des micrométéoroïdes, de minuscules particules de roche ou de métal courantes dans l’espace. Malgré leur petite taille, ils peuvent faire beaucoup de dégâts lorsqu’ils heurtent un vaisseau spatial en raison de leurs vitesses extrêmement élevées.

La NASA a renforcé le miroir de Webb pour résister au barrage de frappes de micrométéoroïdes qu’il subirait au cours de sa vie. À ce jour, le miroir principal du télescope a absorbé 14 coups de micrométéoroïdes mesurables, soit environ 1 à 2 par mois.

Mike Menzel, ingénieur principal des systèmes de mission au Goddard Space Flight Center de la NASA, a déclaré que toutes les frappes sauf une étaient bien dans la fourchette de ce qu’ils avaient prévu et prévu lors de la construction de Webb. La valeur aberrante à laquelle Menzel fait référence a eu lieu fin mai et comme elle ne provenait pas d’une pluie de météorites connue, elle a été classée comme un événement fortuit inévitable.

Néanmoins, cela a incité la NASA à constituer un groupe d’experts pour essayer de proposer un plan pour protéger Webb à l’avenir. En fin de compte, ce groupe a décidé que les futures observations seront planifiées pour s’éloigner de ce que l’on appelle maintenant les zones d’évitement des micrométéoroïdes.

« Les micrométéoroïdes qui frappent la tête du miroir ont deux fois la vitesse relative et quatre fois l’énergie cinétique, donc éviter cette direction lorsque cela est possible aidera à prolonger les performances optiques exquises pendant des décennies », a déclaré Lee Feinberg, responsable des éléments du télescope optique Webb à la NASA Goddard.

Il convient de noter que cela n’indique pas que Webb se détournera totalement de certaines régions. Au lieu de cela, les cibles dans la zone d’évitement des micrométéoroïdes seront imagées à un moment différent de l’année lorsque Webb se trouve à un endroit différent de son orbite. Les cibles critiques qui ont une fenêtre d’opportunité limitée pour l’observation, comme celles de notre propre système solaire, seront toujours imagées si nécessaire.

La NASA a déclaré qu’elle pensait que l’ajustement, qui sera mis en œuvre à partir de la deuxième année scientifique de Webb, aura un avantage statistique à long terme sur l’observatoire.