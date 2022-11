Des escrocs ont essayé de vendre gratuitement Unreal Engine 5 "Superman" démo sur Steam

Prendre des raccourcis : Steam a fait l’objet de nombreuses critiques concernant sa modération de contenu relativement laxiste. Certains ont accusé de nombreux jeux d’essayer simplement de retourner des collections d’actifs gratuits Unity et Unreal Engine pour un prix rapide. Mais un titre semble porter la stratégie à un nouvel extrême en essayant de vendre le projet de téléchargement gratuit de quelqu’un d’autre.

Un développeur indépendant a accusé un jeu sur Steam d’être une copie exacte d’une démo qu’il a publiée gratuitement plus tôt cette année. Les vendeurs ont répondu par leurs propres réclamations et un avertissement pour atteinte aux droits d’auteur contre la vidéo YouTube du développeur présentant la démo.

En avril, le développeur Tyson « TJ ATOMICA » Butler-Boschma a publié une simple démo d’Unreal Engine 5 sur itch.io dans laquelle les joueurs utilisent un personnage de type Superman légalement distinct pour voler dans un environnement urbain générique. En utilisant les ressources gratuites d’Epic, y compris la ville de la démo Matrix Awakens, Boschma a publié le projet comme une simple preuve de concept pour un jeu de super-héros de nouvelle génération.

Un jeu d’apparence identique de Hero Game Studios appelé « Heroes City Superman Edition » est apparu sur Steam début novembre, initialement pour 35 $, mais plus tard pour 11 $.

La page Steam du titre promettait une longue liste de fonctionnalités ambitieuses à venir comme le multijoueur, les véhicules, la personnalisation des personnages et la possibilité de voyager sur différentes planètes.

L’équipe qui a volé ma démo gratuite de superman et la vend sur Steam, revendique maintenant mon contenu sur @Youtube aussi bien…

Ils m’attaquent et me harcèlent directement à ce stade et je ne me sens pas en sécurité de fournir mes informations personnelles pour une demande reconventionnelle… pic.twitter.com/dqd0oHjul4

– Tyson Butler-Boschma (@TJATOMICA) 14 novembre 2022