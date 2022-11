La souris inspirée de l’origami se plie à plat lorsqu’elle n’est pas utilisée

En un mot : ceux qui ont un penchant pour les périphériques PC particuliers peuvent être intéressés par un nouveau projet sur Kickstarter appelé Air.0. C’est une souris d’ordinateur pliable inspirée de l’origami qui semble un peu fantaisiste à première vue. Creusez plus profondément, cependant, et vous en ressortirez probablement impressionné ou du moins intrigué.

Air.0 prétend être une souris pleine grandeur sans l’encombrement d’un pointeur traditionnel. Posé à plat, il ne mesure que 4,5 mm sur 97 % de sa surface (le renflement du capteur est de 10 mm) et pèse 40 grammes (environ 1,4 once). Pliez-le dans un style origami et il s’enclenche magnétiquement pour s’activer, créant une souris pleine taille robuste avec des boutons de clic mécaniques et un capteur de pavé de défilement.

Le pointeur comporte des patins sur le bas à chaque point de contact pour une fluidité et un contrôle améliorés, et se connecte sans fil via Bluetooth 5.2. La durée de vie de la batterie est estimée à trois mois et vous pouvez obtenir trois heures d’utilisation complètes sur une charge d’une minute via USB-C.

La couche extérieure est fabriquée en cuir végétalien résistant à l’eau offert dans une variété de couleurs et de textures. La saleté et la crasse peuvent facilement être essuyées avec un chiffon de nettoyage, et on nous dit que le cuir est suffisamment résistant pour conserver son intégrité après un pliage intensif.

La souris est alimentée par un capteur infrarouge HD avec une vitesse de suivi allant jusqu’à 30 pouces par seconde. L’IPC est évalué à 4 000.

Air.0 ne remplacera probablement pas un pointeur de bureau approprié, mais pour les nomades numériques ou ceux qui insistent sur une souris physique pleine grandeur qui ne prend pas beaucoup de place et ne pèse presque rien, cela pourrait être une option viable.

Le Kickstarter est basé à Hong Kong avec un objectif modeste d’un peu moins de 10 000 $. Avec 23 jours restants, Air.0 a déjà largement dépassé les attentes avec plus de 87 500 $ promis au moment de la rédaction. Un engagement de 385 dollars de Hong Kong (environ 49 $) garantit une récompense pour les lève-tôt qui comprend une souris Air.0 dans votre choix d’une douzaine de couleurs différentes.

La souris Air.0 devrait entrer en production de masse en janvier 2023 et être expédiée à la première vague de premiers contributeurs en mars.