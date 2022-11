Call of Duty: Modern Warfare 2 est le chapitre le plus vendu de la série en un seul week-end

Call of Duty: Modern Warfare 2 a réussi à battre le record 2011 de Call of Duty: Modern Warfare 3, qui a obtenu des résultats similaires en cinq jours, pas seulement un week-end.

Selon un rapport récent, le nouveau Call of Duty : Modern Warfare 2 représente le plus gros lancement de la série jamais réalisé sur le PlayStation Store. Mais ce n’est pas tout, car à travers un article sur Business Wire, Activision a officiellement confirmé que ce succès ne concernait pas que les consoles Sony : Call of Duty : Modern Warfare 2 est devenu le chapitre le plus vendu de l’histoire de la franchise, avec revenus de plus de 800 millions de dollars en un seul week-end. Des chiffres incroyables, qui dépassent même ceux obtenus par des films épais au cours de la première semaine de leurs débuts en salles, comme Top Gun : Maverick et Doctor Strange in the Multiverse of Madness réunis.

Call of Duty : Modern Warfare 2 a ainsi réussi à battre le record de 2011 de Call of Duty : Modern Warfare 3, qui a obtenu des résultats similaires en cinq jours, et pas seulement un week-end. Le nouveau chapitre semble imparable même en termes de joueurs uniques et d’heures totales de jeu. Une excellente réponse, déjà anticipée par le succès retentissant de la bêta ouverte. D’une manière générale, le jeu le plus vendu de la série d’Activision est le redémarrage en douceur de Call of Duty: Modern Warfare 2019, avec plus de 30 millions d’unités vendues. Reste à savoir si à terme le nouveau Modern Warfare 2 pourra même battre ce record. Pour le moment, il semble que le jeu ait atteint les 10 millions d’exemplaires vendus, y compris les précommandes.

Ce qui est certain, c’est que la tendance négative qui a investi Call of Duty : Vanguard en 2021 s’est arrêtée, un chapitre qui en termes de ventes n’a pas répondu aux attentes, devenant l’un des moins appréciés de la série. La faute tient sans doute au manque d’innovations particulières et à un décor redondant comme celui de la Seconde Guerre mondiale, qui malgré l’acquisition d’une vision planétaire reste sans intérêt. Call of Duty: Modern Warfare 2 est disponible à partir du 28 octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC, via Steam ou Battle.net.