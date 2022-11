YouTube lance un nouveau hub de streaming appelé "Chaînes aux heures de grande écoute"

Pourquoi c’est important : YouTube est l’une des plus grandes plates-formes sur Internet, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, et elle souhaite que cela continue. Pour maintenir ses chiffres et continuer à croître, Google s’est associé à plusieurs plateformes de streaming pour créer un service avec YouTube comme hub.

YouTube n’est pas étranger aux services d’abonnement payants. Le site Web a lancé YouTube Premium (anciennement appelé YouTube Red) en 2015, offrant de nombreux avantages et fonctionnalités aux utilisateurs qui ont décidé de payer pour cela. Le service s’est avéré un succès pour Google, gagnant plus de 50 millions d’abonnés au troisième trimestre 2021.

Google a également lancé YouTube TV pour concurrencer les câblodistributeurs et d’autres plateformes de diffusion en direct. À partir de 2022, YouTube TV est le plus réussi de ces services, avec un nombre impressionnant de 5 millions d’utilisateurs, devançant Hulu + Live TV. Pour potentiellement attirer plus de téléspectateurs sur la plate-forme, Google lance « Primetime Channels ». La fonctionnalité agit comme une plaque tournante pour d’autres services de télévision, comme Paramount + et Showtime, offrant aux utilisateurs un guichet unique pour tous leurs streaming.

L’idée n’est pas nouvelle. Amazon Prime et les téléviseurs intelligents le font depuis un certain temps déjà. Les utilisateurs peuvent s’abonner à plus de 30 chaînes via YouTube et les regarder sur le site Web ou l’application.

L’intégration du service dans YouTube offre un excellent confort aux utilisateurs. On peut hypothétiquement visionner une vidéo Hardware Unboxed et passer immédiatement à son émission préférée sur Paramount+ sans quitter la plateforme YouTube.

La longue liste de services à venir avec le lancement initial des chaînes Primetime comprend :

Afficher l’heure

Paramount+

Starz

AMC+

Épix

Frémir

Télé de gland

Ici la télé

CuriosityStream

Dynamique de la comédie

Foi et famille

Films Hallmark maintenant

Tous BLK

Vix+

ConTV

Docurama

Filmsphère

Colombe Canal

SFI

ScreenPix

Fandor

Droit et criminalité

Boîte à cris

Dekkoo

Tastemade+

Télévision extérieure+

Gaïa

Joueur d’Atres

VSiN

Sujet

Sélections de magnolia

Les Grands Cours

Il est à noter que les utilisateurs n’auront accès qu’au catalogue de streaming d’émissions ou de films de ces plateformes. Les utilisateurs doivent afficher les options de télévision en direct via le fournisseur. Par exemple, des services tels que Paramount + ont une couverture CBS locale en direct. Cependant, les chaînes Primetime ne prendront pas en charge le contenu en direct, uniquement la vidéo à la demande.

Il n’est pas clair si les abonnements achetés via les chaînes Primetime peuvent être utilisés en dehors de YouTube ou si l’abonnement est directement lié à votre compte. Google répondra probablement à cette question une fois que le service sera disponible pour les utilisateurs. Cependant, à en juger par d’autres services, comme Amazon Prime, les abonnements sont liés à la plate-forme d’hébergement.

Les chaînes Primetime devaient être déployées aujourd’hui, mais elles n’étaient pas actives pour nous au moment de la publication.