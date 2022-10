Les avocats d’Ikea ​​demandent au développeur d’apporter des modifications au jeu de survie du magasin de meubles

Bottom line: Il ne faut pas un chirurgien de fusée pour établir des parallèles entre The Store is Closed et une autre célèbre chaîne de magasins de meubles. Les avocats de ce magasin ont également vu certaines similitudes et ont contacté le créateur pour lui faire part de leurs préoccupations.

C’est Halloween et un développeur de jeux indépendant a déjà eu une sacrée frayeur.

Le développeur britannique Jacob Shaw a récemment conclu une campagne Kickstarter réussie pour The Store is Closed, un jeu de survie dans lequel vous êtes pris au piège dans un immense magasin de meubles – seul ou avec des amis – et devez trouver une issue. Vous voudrez éviter le personnel, surtout la nuit lorsque leur agressivité s’intensifie, et évitez à tout prix les managers.

Tout dans le magasin est destructible. Les meubles peuvent être réarrangés pour ériger des bases ou décomposés en matières premières et utilisés pour fabriquer des armes. Heureusement qu’il y a des cafétérias sur place car vous aurez besoin de nourriture pour garder vos forces.

Au fur et à mesure de votre progression, vous construirez des forteresses plus élaborées. N’oubliez pas de lever les yeux, car il y a des « départements étranges » situés au-dessus du sol de la salle d’exposition auxquels on ne peut accéder qu’en construisant de hautes tours. Il y a aussi une mystérieuse organisation appelée la Fondation SCP qui enquête sur le magasin. Si vous pouvez entrer par effraction dans leurs laboratoires, vous pourrez peut-être en savoir plus sur ce qui se passe réellement et trouver une issue.

Dans une lettre consultée par Kotaku, les avocats d’Ikea ​​ont déclaré que leur client avait appris que Shaw développait un jeu qui utilise des indices associés à la célèbre chaîne de meubles.

« Votre jeu utilise un panneau bleu et jaune avec un nom scandinave sur le magasin, un bâtiment en forme de boîte bleue, des chemises à rayures verticales jaunes identiques à celles portées par le personnel d’Ikea, un chemin gris au sol, des meubles qui ressemblent à des meubles Ikea, et une signalétique produit qui ressemble à la signalétique Ikea. Tout ce qui précède suggère immédiatement que le jeu se déroule dans un magasin Ikea.

Contacté pour commentaires par Polygon, Ikea a publié la déclaration suivante.

Même si nous pensons qu’il est flatteur que d’autres s’inspirent de la marque Ikea, nous devons faire preuve de diligence pour nous assurer que les marques Ikea et l’habillage commercial ne sont pas mal appliqués. Divers éléments du jeu vidéo correspondent actuellement en apparence aux caractéristiques de la marque Ikea. Nous avons contacté le créateur de la vidéo et lui avons demandé d’apporter des modifications à ces éléments pour nous assurer que ce n’est plus le cas. Ils ont indiqué qu’ils comprenaient notre demande et ont accepté d’apporter ces modifications. Tout cela devrait être bien à temps pour le lancement prévu du jeu en 2024. Nous souhaitons bonne chance au créateur du jeu !

Le magasin est fermé a réussi à collecter plus de 61 000 $ de financement auprès de 1 350 contributeurs à ce jour avec trois jours restants. L’objectif initial n’était que de 11 605 $. Une promesse de don d’environ 20 $ (17 £, pour être exact) vous garantira une clé pour une copie complète du jeu sur Xbox Series, PlayStation 5 ou PC. Il devrait être livré en accès anticipé sur PC au troisième trimestre 2024.