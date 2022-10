Le mode de maintenance de Samsung vise à cacher vos informations privées aux techniciens de réparation

En bref : Samsung déploie maintenant une nouvelle fonctionnalité soucieuse de la confidentialité sur certains appareils Galaxy à la suite d’un programme driver réussi plus tôt cette année. Le mode Maintenance est conçu pour soulager l’anxiété lors de la remise de votre appareil pour réparation. Avec lui, les utilisateurs peuvent bloquer l’accès aux informations sensibles, notamment les photos, les contacts ou les messages.

Pour entrer en mode maintenance, visitez simplement le menu d’entretien de la batterie et de l’appareil sous les paramètres pour l’activer, puis redémarrez votre téléphone. Le mode crée essentiellement un compte séparé qui donne à l’utilisateur (dans ce cas, le technicien de réparation travaillant sur votre téléphone) l’accès aux fonctions d’exploitation de base tout en limitant l’accès aux informations personnelles.

Lorsque le propriétaire récupère l’appareil et quitte le mode maintenance, toutes les applications et données générées dans ce mode seront automatiquement supprimées.

Les rapports de techniciens de réparation prenant des photos des téléphones des clients ne sont pas si rares. L’incident passerait probablement inaperçu, mais parfois, le délinquant s’incrimine en publiant des photos en ligne, en les partageant avec des amis ou même en les envoyant directement à la personne à qui il appartient.

Seungwon Shin, vice-président et responsable de la sécurité mobile chez Samsung, souligne à juste titre que la plupart des utilisateurs ont toute leur vie sur leur téléphone, y compris les informations de carte de crédit et les photos de famille personnelles. Shin a déclaré que la nouvelle fonctionnalité est un autre moyen de faire en sorte que les clients se sentent en sécurité et en contrôle afin qu’ils puissent continuer à explorer de nouvelles expériences mobiles.

Le mode maintenance a été testé sur le Galaxy S21 en Corée en juillet et a fait ses débuts en Chine en septembre. Il est maintenant déployé dans le monde entier sur certains appareils exécutant One UI 5, bien que Samsung ait déclaré que la disponibilité variera selon le marché, le modèle d’appareil et le fournisseur de réseau. Le déploiement devrait se poursuivre tout au long de 2023.

Samsung encourage les utilisateurs à sauvegarder toutes les données personnelles ou critiques avant d’activer le mode de maintenance. Ceux qui traitent des données super sensibles voudront peut-être les supprimer entièrement de leur téléphone avant de les remettre à un tiers. Mieux encore, ne le stockez même pas sur votre téléphone pour commencer.