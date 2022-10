Assez de travail intelligent en sous-vêtements, les hologrammes arrivent pour le travail à distance

Vous pouvez projeter votre image 3D à l’autre bout du monde, il vous suffit pour cela de vous glisser dans une boîte ou de porter une visionneuse virtuelle.

Une version immatérielle de soi en 3D, faite uniquement de lumière et de son. Comme dans Star Wars, quand Leyla apparaît à Obi One Kenobi pour lui demander de l’aide contre l’Empire. Ou dans Cycle of Foundations d’Asimov, où Hari Seldon dirige ses hologrammes peu avant de mourir. Maintenant, tout est réel. On peut se téléporter virtuellement.

Josef Schmid, un chirurgien de l’air de la NASA, l’explique bien quand il dit « notre corps physique n’est pas là, mais notre entité humaine est absolument là ». Il a été l’un des premiers êtres humains à être holotransporté (ou virtuellement téléporté) hors de la planète, dans l’espace le 8 octobre 2021.

Comment fonctionne l’holotransport

Il s’agit d’une technologie capable de reconstruire, compresser et transmettre des modèles 3D de haute qualité de personnes partout dans le monde et en temps réel. « Vous êtes projeté comme une image 2D, mais la façon dont votre ombre et votre reflet sont capturés dans un espace 3D grâce à une caméra 4K, crée cet effet volumétrique qui convainc votre cerveau que vous regardez un jumeau 3D hyper-réaliste », explique David Nussbaum, PDG de Portl, une startup américaine qui a créé une sorte de cabine téléphonique, une box, où il suffit d’entrer pour être projeté à l’autre bout du monde.

L’autre concurrent dans le domaine est Microsoft, il n’utilise pas une box mais ses Holelns 2.0, des viewers capables de voir, d’entendre et d’interagir avec le sujet dans un environnement VR. « La réalité augmentée va se généraliser parmi les consommateurs et les entrepreneurs, libérant des expériences liées à l’écran dans des interactions dans votre espace, entre vos objets et vos personnes », explique l’entreprise, qui considère la réalité mixte comme la quatrième vague des technologies de l’information, juste après la l’ère des smartphones.

L’avenir de la téléportation virtuelle

« C’est ainsi que les dirigeants mondiaux se rencontreront », explique le PDG, David Nussbaum. Oui, bien sûr, mais pas seulement. Ce sera l’évolution naturelle de Skype, Webex, Teams et Zoom. Permettre de travailler à distance, oui, mais en récupérant l’interaction humaine. Il révolutionnera également l’industrie du divertissement. Pensez à l’industrie du jeu, vous pourriez remplacer les salles de chat et les salles audio par un hologramme en direct.

Il s’agit certainement d’une technologie importante pour la télémédecine également. Une solution de plus pour fournir des services de santé grâce aux technologies de communication numérique. Les rendez-vous médicaux et les séances de thérapie sont déjà disponibles sur les plateformes de télémédecine mais il n’y a pas d’interactivité et de « proximité » entre médecin et patient, élément fondamental pour établir une relation de confiance. Pensez aux séances de psychothérapie à distance qui ont connu une croissance importante après la pandémie.

Holotransport, une chance supplémentaire pour le smartworking

En général, cela pourrait représenter une solution pour toutes les entreprises qui ont choisi de travailler uniquement à distance. Par exemple Coinbase, une plate-forme d’échange de crypto qui a fermé à jamais les portes de son seul bureau à San Francisco. Phénomène croissant, les données d’une recherche de l’Observatoire du travail intelligent de l’École de gestion du Politecnico di Milano montrent qu’environ 5,3 millions de travailleurs ont continué à travailler dans le travail intelligent après l’urgence.

La téléportation virtuelle pourrait devenir une solution durable pour travailler à distance, sans le réduire à rester chez soi, devant l’ordinateur, en pantalon de pyjama. Cela pourrait également constituer une barrière aux risques d’isolement et d’aliénation du travail intelligent. Un entretien réalisé par LinkedIn durant les premiers mois du confinement a recensé des épisodes de stress et d’anxiété, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil chez 46% des télétravailleurs.

L’étude Nibol, la plateforme qui permet de réserver des postes de travail au sein de zones sélectionnées, explique que pour 20% des personnes interrogées, le travail à distance nuit à l’équilibre vie professionnelle-vie privée, et un Italien sur trois se sent seul, trop sédentaire et aliéné. Holotransport ne pourra pas résoudre tous les problèmes liés au travail intelligent, cela pourrait certainement être une incitation supplémentaire à porter des pantalons pendant les heures de travail.