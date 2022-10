Les appareils électroniques personnels vendus dans l’UE doivent avoir une charge USB-C d’ici 2024

TL; DR : Le Conseil européen a confirmé sa « directive sur les chargeurs communs » après l’approbation écrasante du Parlement européen. Le règlement doit seulement être formellement signé par les présidents de l’UE et de la CE. Il exigera que les petits appareils électroniques rechargeables, y compris les ordinateurs portables, adaptent la norme de charge USB-C. Il entre en vigueur en 2024 pour la plupart des équipements et en 2026 pour les ordinateurs portables.

Le Conseil européen (CE) a officiellement approuvé lundi son mandat USB-C. Le président du Parlement européen et le président du Conseil européen n’ont qu’à signer la règle. Plus tôt ce mois-ci, le Parlement européen a adopté la directive sur les chargeurs communs lors d’un vote écrasant de 602 voix contre 13. Les fabricants d’électronique devront concevoir des appareils vendus dans l’Union européenne avec une recharge USB-C d’ici l’automne 2024. Les fabricants d’ordinateurs portables ont jusqu’au printemps 2026 pour se conformer à la directive de la CE.

« Nous avons tous au moins trois chargeurs de téléphones portables à la maison. Chercher le bon chargeur, que ce soit à la maison ou au travail, peut être assez ennuyeux », a déclaré le ministre tchèque de l’Industrie et du Commerce. « En plus de cela, ces chargeurs représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année. Avoir un chargeur qui s’adapte à plusieurs appareils permettra d’économiser du temps et de l’argent et nous aidera également à réduire les déchets électroniques. »

Le règlement oblige également les fabricants à laisser aux clients le choix d’acheter des appareils avec ou sans chargeurs inclus. Apple et d’autres ont déjà commencé à expédier des téléphones sans chargeurs. Cette stipulation de la règle ne les oblige pas à inclure des chargeurs. Au lieu de cela, il souhaite que les produits qui sont actuellement regroupés dans un chargeur par défaut offrent une option « dégroupée ». Le Conseil évaluera cette partie de la directive pendant quatre ans. Après cela, il peut rendre le dégroupage obligatoire.

Chargeur commun adopté « ‘@EUCouncil a donné son approbation définitive à la directive commune sur les chargeurs. Cela indique qu’en 2024, un port USB-C deviendra obligatoire pour de nombreux appareils électroniques comme les téléphones portables », les tablettes, et les écouteurs 🎧 Suite ‘ — Presse du Conseil de l’UE (@EUCouncilPress) 24 octobre 2022

Le gouvernement brésilien cherche à adopter une législation similaire, mais cela pourrait être un point discutable. La CE plaide depuis plus d’une décennie pour obliger les équipementiers à adopter une norme de charge unificatrice. Comme la plupart des fabricants ont déjà adopté l’USB-C par eux-mêmes, Apple semble être l’un des derniers récalcitrants, préférant son port Lightning à la connexion la plus courante.

Cependant, le géant de Cupertino a déjà déplacé plusieurs appareils vers l’USB-C. De plus, de récentes rumeurs fiables confirment qu’il envisage de supprimer progressivement le port Lightning sur ses appareils restants — principalement l’iPhone. Selon la directive, il devra également déplacer ses AirPods, Magic Mouse et Magic Keyboard vers USB-C dans les 24 mois. Ainsi, au moment où le Brésil adoptera quoi que ce soit d’officiel, le monde aura peut-être déjà fait la transition.

De plus, le gouvernement brésilien a récemment demandé à Apple de revenir au regroupement des chargeurs avec les iPhones. Ainsi, son mouvement d’imitation vers l’imposition d’une norme USB-C semble contre-intuitif par rapport à sa position sur le dégroupage.

L’UC est allé loin de citer des noms. Même si Apple et son port Lightning semblent être des cibles apparentes, le mandat devrait s’appliquer à d’autres petits appareils électroniques comme les vapos, les appareils GPS portables, les appareils photo et les produits similaires utilisant des chargeurs micro USB et Firewire.