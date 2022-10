Voici les trois meilleures technologies Creative Cloud présentées à Adobe MAX Sneaks 2022

Le bord saignant : Adobe a tenu sa conférence annuelle MAX cette semaine et, comme d’habitude, a clôturé l’événement avec sa présentation Sneaks. Sneaks est une vitrine de fonctionnalités expérimentales sur lesquelles les développeurs Adobe ont travaillé pour Creative Cloud tout au long de l’année. Le thème Sneaks de cette année était le multivers, faisant référence à l’enthousiasme continu suscité par les technologies métavers.

Adobe a tenu sa conférence annuelle MAX cette semaine et, comme d’habitude, a clôturé l’événement avec sa présentation Sneaks. Sneaks est une vitrine de fonctionnalités expérimentales sur lesquelles les développeurs Adobe ont travaillé pour Creative Cloud tout au long de l’année. Le thème Sneaks de cette année était le multivers, faisant référence à l’enthousiasme continu suscité par les technologies métavers.

La plupart des Project Sneaks de cette année ont une application à utiliser dans le métaverse, qu’il s’agisse de créer des environnements 3D à partir d’une image 2D ou de composer des images à utiliser dans une présentation de métaverse. Les fonctionnalités sont à divers stades de développement, elles ne fonctionnent donc pas toujours aussi bien que prévu. La plupart pourraient ne plus jamais revoir la lumière du jour.

Cependant, trois des projets se sont démarqués pour nous cette année – Project Clever Composites, Project Vector Edge et Project All of Me. Chacun utilise l’IA Sensei d’Adobe pour rendre les choses beaucoup plus faciles pour les créateurs de contenu et avoir l’air suffisamment raffiné pour qu’ils aient de bonnes chances d’être intégrés à Creative Cloud à un moment donné.

Projet Composites intelligents

Clever Composites facilite la composition de plusieurs images. Si vous avez déjà essayé de placer un objet ou une personne sur le fond d’une autre photo, vous savez que c’est un défi. Tout d’abord, vous devez isoler le sujet et le couper d’une image, puis le placer sur l’arrière-plan, et c’est la partie la plus facile. Le réglage de l’éclairage, des ombres, de la saturation des couleurs, du contraste et de nombreux autres paramètres pour correspondre à l’image d’arrière-plan peut parfois prendre des heures.

Clever Composites fait quelques trucs sympas. Tout d’abord, l’utilisation de la fonction de recherche de Creative Cloud pour trouver des images composites appropriées peut être délicate et prendre du temps. Avec Clever Composites, la sélection d’une zone de l’image d’arrière-plan agit comme un filtre et ne renvoie que les images qui ont un sens pour ce contexte visuel.

Après avoir trouvé un sujet approprié pour le composite, l’adapter à l’arrière-plan est aussi simple qu’un glisser-déposer. L’IA ajustera automatiquement l’éclairage, l’échelle et tous les autres effets, y compris la création d’une ombre portée.

Projeter l’arête vectorielle

Vector Edge était une autre fonctionnalité adaptée à la création de composites. Placer des logos et autres visuels sur des surfaces tridimensionnelles dans une photo peut être complexe. L’outil de perspective est votre ami pour des tâches telles que placer une image sur un écran de télévision. Cependant, les choses se compliquent lorsque vous commencez à gérer les bords. Par exemple, placer un logo sur le bord d’une boîte nécessite une magie de photoshop si habile. Vector Edge fait tout cela pour vous.

L’outil Vector Edge utilise l’IA pour éliminer le besoin de découper manuellement les images de premier plan et de s’adapter à plusieurs perspectives. Pour le démontrer, Adobe est parti d’une image d’arrière-plan contenant plusieurs objets. Sensei analyse la photo et détermine la dimensionnalité de l’objet. Ensuite, lorsque vous placez une image de premier plan, comme un logo, sur une surface plane, elle s’ajuste automatiquement à la perspective.

De plus, il détecte le moment où le sujet de premier plan chevauche le bord d’une surface 3D d’arrière-plan et fixe la perspective pour tous les plans tridimensionnels. Il peut également apposer de manière réaliste du contenu sur des objets arrondis. Il fait tout cela en temps réel, de sorte que vous pouvez rapidement faire glisser l’image de premier plan là où elle doit aller, en la voyant se transformer en fonction de l’endroit où elle est définie.

Projeter tout de moi

Enfin, il y avait tout de moi. Vous pourriez appeler All of Me un outil de décrochage, et vous ne vous tromperiez pas. Bien qu’il soit facile de recadrer une image, il est impossible de récupérer les parties perdues sans l’original à moins que Sensei ne travaille pour vous.

Adobe a fait la démonstration de cette technologie en utilisant une photo d’une femme devant une maison avec une grande cour. En examinant les éléments existants, l’IA se fait une idée de ce à quoi la scène devrait ressembler sur une toile plus grande. Ainsi, en élargissant les bords extérieurs de l’image, All of Me remplira les parties manquantes avec un matériau visuellement précis. L’exemple d’Adobe a montré une partie recréée de la maison, de la cour et même des jambes de la femme. Fait intéressant, les chaussures étaient visuellement appropriées au contexte de sa robe.

Comme mentionné précédemment, ces projets sont expérimentaux, et beaucoup ont encore besoin de plus de travail. En tant que tels, ils ne sont pas disponibles au public pour le moment et peuvent ou non sortir des studios Adobe. Cela dit, ces trois-là semblent être les meilleurs candidats à apparaître dans les futures versions de Creative Cloud.

Si vous êtes intéressé par les autres fonctionnalités expérimentales présentées par Adobe, nous avons inclus l’intégralité de la présentation dans le masthead pour votre commodité.