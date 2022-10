Comment récupérer des vidéos supprimées sur Android ?

Vous avez accidentellement supprimé des données importantes de votre appareil Android ? Vous vous inquiétez de savoir comment récupérer vos photos, documents et plus particulièrement vos vidéos ?

Les données que vous avez stockées sur votre téléphone Android sont extrêmement précieuses et vous pouvez les perdre à tout moment. Vous pouvez les supprimer par erreur, votre appareil peut être perdu, volé, endommagé, ou subir une attaque de logiciels malveillants ou une corruption de données. En effet, la perte de données peut causer beaucoup d’anxiété.

3 Solutions pour récupérer des vidéos supprimées sur Android

Parfois, l’unique solution pour récupérer récupérer des vidéos supprimées ou récupérer sms supprimé Android est de rooter son téléphone. De nombreux utilisateurs ne souhaitent toutefois pas rooter leurs appareils Android, car il s’agit d’une méthode complexe. Dans ce guide, nous allons vous dévoiler 2 méthodes pour récupérer des données Android et une troisième méthode sans root à l’aide du meilleur logiciel d’un logiciel de récupération de données Android. C’est parti !

Comment récupérer des messages supprimés sur Android ?

Méthode 1. récupérer des vidéos supprimées dans un dossier récemment supprimé

Nous savons tous que les vidéos et les photos que vous supprimez dans l’application Galerie sont conservées dans le dossier Récemment supprimées pendant un certain temps (généralement jusqu’à 30 jours). Pendant cette période, vous avez encore une chance de récupérer les photos et vidéos supprimées.

Ainsi, si les éléments que vous avez supprimés sont toujours dans le dossier Récemment supprimés, il vous sera facile de récupérer les vidéos/photos supprimées de votre téléphone Android.

Pour récupérer les vidéos et récupérer message supprimé Android du téléphone Android dans le dossier Récemment supprimé :

Étape 1. Ouvrez l’application Galerie et appuyez sur « Albums ».

Étape 2. Faites défiler vers le bas pour cliquer sur « Récemment supprimés ».

Étape 3. Appuyez et maintenez l’une des vidéos que vous voulez récupérer. Appuyez ensuite sur pour sélectionner les autres éléments que vous souhaitez restaurer.

Étape 4. Appuyez sur « Restaurer » pour restaurer les vidéos et photos supprimées.

Méthode 2. Récupérer des photos supprimées sans sauvegarde avec UltData pour Android

Si vous avez perdu toutes vos données Android et que vous cherchez un moyen de les récupérer, Tenorshare UltData pour Android est le choix idéal. Il ne fait aucun doute que ce logiciel est impressionnant et permet de récupérer les données Android sans root. Il est compatible avec les derniers appareils Android, y compris Samsung, HTC, LG, Google Nexus et plus encore.

Principales caractéristiques du logiciel de récupération de vidéos ?

Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités que vous pouvez trouver dans l’application Tenorshare UltData :

Vous pouvez récupérer rapidement vos données WhatsApp supprimées sans sauvegarde ni racine.

Il s’assure que vous pouvez télécharger des sauvegardes WhatsApp depuis Google Drive et les prévisualiser.

Vous pouvez également restaurer les données professionnelles WhatsApp, y compris les photos, vidéos, documents et plus encore.

Il est compatible avec les derniers appareils Android.

Il a un taux de réussite élevé pour la récupération des données.

Quels types de données Android Tenorshare UltData peut-il récupérer ?

Tenorshare UltData peut récupérer les données suivantes.

Il peut récupérer les données professionnelles WhatsApp, y compris les photos, les contacts, les documents, etc.

Il récupère les messages WeChat perdus, les contacts, les photos et plus encore de Xiaomi et Huawei.

En un clic, il récupère les photos supprimées du téléphone Android.

Pour restaurer des fichiers Android supprimés sans root et sans PC, utilisez l’application de récupération de données Android.

En outre, vous pouvez utiliser l’application de récupération de données Android pour restaurer des fichiers Android supprimés sans racine et sans PC. Le processus n’est pas compliqué et ne prend que quelques secondes pour restaurer les fichiers supprimés. Voyons comment cela est fait.

Étape 1 : télécharger et lancer le logiciel

Vous devez d’abord télécharger et lancer Tenorshare UltData pour Android sur votre PC.

➡️ Téléchargement Gratuit de Tenorshare UltData

Cliquez ensuite sur l’option « Récupérer les données perdues ».

Étape 2 : Connectez votre appareil et activez le débogage USB.

Ensuite, vous devez connecter votre appareil et activer le débogage USB en suivant les instructions à l’écran.

Étape 3 : Scanner votre appareil

Dès que l’appareil est connecté, l’application commence à scanner et vous montre différents types de fichiers que vous pouvez restaurer. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez obtenir et cliquez sur le bouton « Démarrer ».

Étape 4 : Aperçu des fichiers

Une fois le processus d’analyse terminé, vous pouvez afficher un aperçu des fichiers et cliquer sur le bouton « Récupérer ». Vos fichiers seront récupérés en quelques secondes, sans rooter votre téléphone Android.

Méthode 3. Restaurer une vidéo supprimée d’Android depuis la sauvegarde de Google Drive

La méthode la plus simple consiste à retrouver les photos supprimées dans le dossier Corbeille. Une fois que vous avez supprimé un élément dans Google Drive, il n’est pas encore complètement perdu. Il est déplacé vers le dossier Corbeille pendant 30 jours avant d’être définitivement supprimé.

Étape 1 : connectez-vous à votre compte Google Drive et accédez au dossier Corbeille.

Étape 2 – Sélectionnez le fichier de photos que vous souhaitez restaurer.

Étape 3 – Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les photos et sélectionnez « Restaurer ».

Étape 4 – Retournez dans le dossier principal de Google Drive et les photos seront désormais disponibles.

Vous pouvez aussi suivre la vidéo ci-dessous pour récupérer des vidéos supprimées sur un téléphone Android :

Conclusion

Vous pouvez récupérer les données que vous avez supprimées intentionnellement ou par erreur à l’aide de solution gratuite. Cependant, ces méthodes comportent certaines limites, telles que les problèmes d’efficacité, de simplicité ou de confidentialité des données. Le logiciel de récupération de données Tenorshare possède des fonctionnalités plus importantes et des taux de réussite de récupération des données plus élevés. Nous les recommandons donc à tout utilisateur qui souhaite récupérer ses données en quelques minutes.