Adieu le bug qui fermait Outlook dès son ouverture

En août, Microsoft a publié un document d’assistance sur un problème entraînant le blocage ou l’arrêt d’Outlook au démarrage. Après enquête, la société a découvert que le problème se produisait lorsque la valeur de données de la chaîne EmailAddress sous l’identité Office était laissée vide.

Microsoft corrige les problèmes de démarrage d’Outlook

Suite à ce problème, l’entreprise a imaginé une solution possible en utilisant la même méthode pour entrer manuellement la valeur et éviter le problème. De plus, j’avais également recommandé de désactiver les diagnostics de support dans Outlook à l’aide d’une modification du registre. Microsoft a également recommandé l’ancienne astuce consistant à se déconnecter et à se reconnecter pour remplir automatiquement les entrées.

Mais, il s’agissait de mesures partielles, de correctifs… Maintenant, Microsoft a de nouveau parlé de ce problème et a indiqué qu’il avait été résolu. Le correctif de plantage est disponible dans la version 2209 du canal actuel (Build 15629.20156) et la version 2208 du canal d’entreprise semi-annuel (préversion) (Build 15601.20158).

Détails fournis par Microsoft

Lorsque Outlook Desktop démarre, il passe du chargement du profil au traitement, s’ouvre brièvement, puis cesse de répondre. STATUT : CORRIGÉ Ce problème est résolu dans Current Channel Version 2209 (Build 15629.20156) et Enterprise Channel (Preview) Version 2208 (Build 15601.20158). Au fur et à mesure que ces versions arriveront sur les autres canaux, des correctifs suivront.

Le problème Outlook est considéré comme résolu et nous espérons que cet incident ou d’autres incidents qui aggravent l’expérience ne se reproduiront plus. Le géant de Redmond assure ainsi le bon fonctionnement d’Outlook. Si vous souhaitez lire le dossier complet de cette correction, vous pouvez le faire sur le lien suivant.