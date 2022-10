Preuve que Game Freak est 100% déconnecté du public Pokémon

Le public Pokémon a augmenté au fil des ans, mais The Pokémon Company n’a jamais rien fait pour satisfaire ce créneau de joueurs avec des intrigues plus adultes ou des titres plus exigeants. Pour cette raison, certains joueurs ont expérimenté les jeux Pokémon jusqu’à ce qu’ils proposent Nuzlocke, un ensemble de règles auto-imposées qui augmentent considérablement la difficulté des titres Game Freak. Cependant, il semble que The Pokémon Company soit un peu perdue, car apparemment, ils pensent que jouer avec ces règles équivaut à jouer avec un Hack ROM. Cela a-t-il un sens?

Tout d’abord. Qu’est-ce qu’un Nuzlocke ?

Lorsqu’un jeu vidéo est très facile, il est assez fréquent que les utilisateurs découvrent leurs propres méthodes pour augmenter la difficulté du titre et ne pas s’ennuyer. Avec Super Mario Oddysey, Internet était en effervescence avec des joueurs qui le parcouraient sans subir de dégâts, les yeux fermés ou même avec un tapis de danse à la place d’une manette. Avec Pokémon, il y a quelques années, la communauté la plus téméraire a mis à la mode le ‘Nuzlocke Challenge’.

Les défis Nuzlocke sont des règles auto-imposées. En règle générale, dans le Nuzlocke, vous ne pouvez attraper qu’un seul Pokémon par route (le premier qui sort). Lorsqu’un Pokémon tombe affaibli, vous devez vous rendre sur le PC et le relâcher, car vous devez considérer qu’il est mort. Les objets de guérison ne peuvent pas être achetés, et si vous en utilisez un que vous avez trouvé au sol, vous ne pouvez l’utiliser qu’en combat. À partir de là, il existe d’énormes listes de règles que vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser dans vos jeux. Selon les générations de Pokémon, le défi Nuzlocke peut être plus ou moins compliqué à terminer, car si nous tombons totalement vaincus, il sera considéré comme ‘Game Over’.

Lorsqu’un nouveau jeu Pokémon sort, comme Scarlet et Purple en novembre, YouTube et Twitch sont remplis de joueurs faisant leur première tentative de jeu avec ce défi. Il n’y a rien de mal à cela et la plupart des utilisateurs utilisent le jeu physique, sans aucune modification. Tout ce qu’il faut pour jouer un Nuzlocke, c’est la volonté de libérer votre Pokémon une fois qu’il tombe au combat.

The Pokémon Company ne semble pas comprendre ce qu’est le Nuzlocke

Récemment, l’utilisateur Patterrz a partagé sur Twitter un fragment d’une Nintendo Minute dans laquelle cette technique est évoquée. Dans la vidéo, un téléspectateur demande aux deux membres de l’émission s’ils ont déjà joué à un Nuzlocke. Kit Ellis et Krysta Yang répondent en disant qu’ils ont déjà pensé à faire un épisode sur le Nuzlocke, mais après avoir parlé à The Pokémon Company, ils ont rejeté l’idée.

Selon Krysta Yang, le Nuzlocke équivaut à jouer une ROM modifiée aux yeux de The Pokémon Company. Pour cette raison, ils n’ont pas abordé le problème dans l’émission.

Nous n’allons pas ignorer le fait qu’il n’y a pas de défis « locke » qui se jouent avec des ROM modifiées, comme c’est le cas avec Randomlocke. Mais la plupart des Lockes sont joués sur des cartouches légales sans modification. Même l’impossible ShinyLocke doit être joué avec une vraie carte et une console, de sorte que l’observation n’a aucun sens.

Le mode Locke devrait être standard dans les jeux Pokémon

À l’heure actuelle, The Pokémon Company sait très bien que sa position n’a aucun sens. Cependant, nous allons aller un peu plus loin, car ce mode devrait être une option jouable dans les jeux.

C’est un peu absurde le peu de terrain de jeu que Game Freak offre aux joueurs. S’ils les écoutaient, ils obtiendraient plus de satisfaction de leurs clients.

Un exemple parfait est MercurySteam avec Metroid Dread. Après avoir observé le réseau et découvert que beaucoup passaient le titre en faisant un défi sans coup sûr, le développeur espagnol a décidé d’implémenter ce mode dans le jeu vidéo lui-même via un DLC gratuit. C’est la preuve vivante que deux jeux vidéo peuvent être édités par Nintendo et avoir des visions totalement différentes. The Pokémon Company devrait également copier cette philosophie. Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourraient enlever l’image obsolète qu’ils projettent à l’étranger et montrer aux gens qu’il y a un intérêt à améliorer leur célèbre franchise.