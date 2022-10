Le PDG Tim Cook révèle les quatre traits qu’Apple recherche chez les employés potentiels

Pourquoi c’est important : Avez-vous des aspirations à travailler pour l’entreprise la plus précieuse au monde ? Avec sa capitalisation boursière de 2,35 billions de dollars, Apple offre de nombreux avantages sociaux, mais il n’est pas facile d’être payé. Selon le patron Tim Cook, Cupertino recherche quatre qualités dans ses recrues potentielles.

S’exprimant à l’Université de Naples Federico II en Italie (via Fortune), Cook a souligné à quel point il est important que le personnel entrant d’Apple se soucie du monde, car il pense que cela fait ressortir le meilleur travail chez les gens.

Le PDG a ensuite décomposé les quatre attributs clés dont il dit que les gens ont besoin pour travailler pour Apple. Le premier d’entre eux et, compte tenu du mandat controversé de retour au travail de l’entreprise, peut-être le plus pertinent aujourd’hui est la capacité de collaborer avec des collègues.

« … nous recherchons la capacité de collaborer avec les gens – le sentiment fondamental que si je partage mon idée avec vous, cette idée grandira, s’agrandira et s’améliorera », a-t-il déclaré, notant que la capacité d’Apple à créer de nouveaux produits découlait de des efforts collaboratifs plutôt qu’individuels.

Sans surprise, Cook a cité la créativité comme un autre trait qu’Apple recherche chez les employés potentiels : « [we look for] quelqu’un qui va en quelque sorte contourner le problème et le regarder sous différents angles et utiliser sa créativité pour trouver des solutions. »

La curiosité venait ensuite. Cook a déclaré qu’être assez curieux pour poser beaucoup de questions, qu’elles soient intelligentes ou stupides, met la pression sur la personne pour qu’elle réfléchisse très profondément aux réponses.

La dernière chose, et probablement la plus évidente, qu’Apple attend des travailleurs, c’est un haut niveau d’expertise. « Si nous faisons quelque chose dans le domaine du design industriel, nous avons besoin de quelqu’un qui connaît le design industriel et qui possède des compétences en la matière, que ce soit à l’université ou au travail », a-t-il déclaré.

Cook a déclaré que le personnel d’Apple doté de ces quatre compétences avait bien réussi dans l’entreprise, c’est pourquoi il recherche les mêmes attributs lors de l’embauche de personnel. Il a ajouté qu’être payé beaucoup d’argent ne rendra pas quelqu’un heureux si le travail n’est pas satisfaisant. « Les gens doivent travailler pour une raison plus grande qu’eux-mêmes », a-t-il déclaré. « Donc, vous voulez avoir une vision pour une entreprise qui consiste à servir le client et à améliorer d’une manière ou d’une autre sa vie. Vous voulez le faire de manière éthique. »

Il est intéressant d’entendre Cook citer d’abord la compétence de collaboration. Le PDG a longtemps déclaré que les équipes en personne étaient essentielles à la culture d’Apple, c’est pourquoi l’entreprise a fait plus d’efforts que la plupart pour ramener ses employés au bureau. Cela a conduit à une pétition du personnel en août contre le mandat de retour au travail qui exigeait un travail flexible en fonction du lieu.

Une autre chose que Cook aurait peut-être dû mentionner comme trait recherché par Apple est que les employés ne font pas de commentaires mal avisés dans les vidéos TikTok. Tony Blevins, vice-président des achats chez Apple, a fait cette erreur récemment et cela lui a coûté son travail.