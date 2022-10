La bêta de Call of Duty : Modern Warfare 2 est la plus importante de l’histoire de la série

A la fois en termes de nombre d’utilisateurs, à la fois d’heures jouées, et enfin de parties jouées. « Un grand signe d’amour de la part de toute la communauté Call of Duty » rapporte le communiqué officiel.

C’est déjà un temps record pour Call of Duty : Modern Warfare 2, la suite attendue du reboot sorti en 2019 qui arrivera le 28 octobre prochain sur les principales consoles et PC. La version bêta récemment conclue s’est avérée être la plus importante de l’histoire de la série de tir d’Activision. A la fois en termes de nombre d’utilisateurs, à la fois d’heures jouées, et enfin de parties jouées. « Un grand signe d’amour de la part de toute la communauté Call of Duty » rapporte le communiqué officiel. Les chiffres, en revanche, ne sont pas communiqués, même pour les plates-formes de jeu uniques, étant donné que le record prend en compte les trois facteurs mentionnés ci-dessus en regroupant PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Il n’y a que sur Steam, la plateforme numérique dédiée au jeu sur PC, qu’il est possible de se faire une idée du succès de la bêta ouverte de Call of Duty : Modern Warfare 2. Le contenu a immédiatement grimpé au classement des plus joués sur Steam même avant son ouverture à tous les joueurs, soit du 24 au 26 septembre. En effet, l’ordre d’accès à la bêta dépendait du type de plateforme utilisée (avec PlayStation auparavant sur tous) et du fait que vous ayez ou non précommandé le jeu. À la fin du test, Call of Duty: Modern Warfare 2 a culminé à plus de 168 000 utilisateurs simultanés.

Les surprises du nouveau chapitre de la série de jeux de tir d’Activion ne s’arrêtent pas là. Ceux qui ont participé à la bêta recevront des récompenses – en fonction du niveau atteint – à partir du lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2, prévu, comme mentionné précédemment, le 28 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X |S et PC. Cependant, ceux qui ont précommandé Call of Duty : Modern Warfare 2 pourront accéder au jeu en avant-première à partir du 20 octobre 2022 au lieu du 28. Après la suite de Modern Warfare, ce sera au tour de Call of Duty : Warzone 2.0 le 16 novembre et Warzone Mobile en 2023.