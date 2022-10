Ferrari a été touchée par une attaque de pirate informatique, le même logiciel malveillant qui avait bloqué la région du Latium

Le rançongiciel RansomEXX a été utilisé pour mener à bien l’attaque de pirate informatique, le même rançongiciel qui a bloqué le système de réservation de vaccins dans le Latium à l’été 2021.

Une archive de 7 Go de fichiers. Documents internes, manuels de réparation et fichiers de données. Le tout placé librement sur le web. Le butin lui-même n’est pas colossal mais c’est le propriétaire à qui il a été volé qui est intéressant. Le 2 octobre, le cybergang RansomEXX a publié 7 Go attribués à la société Ferrari sur son site de fuite de données (DLS). Le vol de données n’a pas encore été confirmé par le constructeur automobile. On ne sait toujours pas si cette archive n’est qu’un échantillon d’un vol plus important ou s’il s’agit de la seule cible touchée par les cybercriminels.

La cyberattaque a eu lieu via un ransomware, un malware qui peut infiltrer les systèmes informatiques et crypter les données qu’ils contiennent. Généralement une fois cette première opération effectuée, une rançon est alors demandée pour permettre aux propriétaires des archives d’accéder à nouveau aux documents cryptés. Si la rançon n’est pas payée, les cybergangs publient toutes les données volées en ligne. La première reconstitution de l’attaque a été fournie par le site spécialisé en cybersécurité Red Hot Cyber.

Le précédent de RansomEXX avec la région du Latium

Le malware RansomEXX a été utilisé à plusieurs reprises dans des attaques contre des structures informatiques en Italie. Le précédent le plus important remonte à l’été 2021, lorsque l’une des attaques les plus importantes de l’histoire de l’administration publique a eu lieu. Le 30 juillet 2021, la région du Latium a été touchée par une attaque de hacker menée avec le même rançongiciel, une action qui avait conduit au blocage des réservations de vaccins.

Les proportions de l’attaque ont été colossales, à tel point que les services informatiques de la région ont été bloqués pendant plusieurs jours. Le président Nicola Zingaretti l’a également écrit immédiatement : « Une très lourde attaque de pirates informatiques contre les systèmes informatiques de LazioCrea qui gèrent les réservations de vaccins est en cours depuis ce soir. Un fait très grave, ça bloque un service fondamental ».