Fuite des fichiers de conception et de caractéristiques de Meta Quest 3

Moulin à rumeurs : Selon une nouvelle fuite, Meta prévoit de lancer l’année prochaine un autre casque abordable et axé sur le consommateur pour la réalité virtuelle et augmentée. La stratégie pourrait maintenir l’avantage de l’entreprise en matière de VR/AR alors que davantage de modèles haut de gamme émergent de Sony, Apple et Meta lui-même.

YouTuber Brad Lynch prétend avoir divulgué les fichiers de caractéristiques pour ce qui pourrait être le Meta Quest 3. Les fichiers indiquent un appareil appelé « Project Stinson » avec moins de cloches et de sifflets que le casque que la société prévoit de lancer en octobre, offrant probablement aux clients un moins cher option.

Un détail important est que le casque montré dans les fichiers du projet Stenson n’inclut pas le suivi des yeux ou du visage. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déjà confirmé que le modèle à venir en octobre – probablement appelé Meta Quest Pro – prend en charge la fonctionnalité. La PlayStation VR2 de Sony, qui sortira l’année prochaine, inclut le suivi des yeux, ce qui pourrait bénéficier aux entrées des joueurs et aux performances du logiciel.

Comme le Quest Pro, Project Stinson fonctionnera sur un SoC Snapdragon et comportera des lentilles pancake, plus minces que celles de certains casques actuellement disponibles. Le produit 2023 dispose de deux caméras de suivi pour six degrés de liberté, d’un ensemble de deux caméras noir et blanc et de deux caméras RVB, d’un capteur de profondeur, de 2 écrans LCD, de réglages IPD mécaniques, d’un connecteur à broche pogo pour une station de charge et d’une sangle similaire au Quest 2.

Stinson sonne à la fois comme une mise à niveau du Quest 2 et une option plus abordable par rapport au Quest Pro, que Meta pourrait annoncer et lancer à Meta Connect le 11 octobre. Le Quest 2 est actuellement le casque VR le plus populaire car même après que Meta ait soulevé sa base prix à 400 $, c’est toujours beaucoup moins cher que les kits de HTC ou Valve. Le kit Quest Pro pourrait coûter jusqu’à 1 500 dollars, et le casque de réalité mixte d’Apple pourrait coûter plus de 2 000 dollars aux clients à leur arrivée l’année prochaine.

Même sans suivi oculaire, la sortie d’un nouveau modèle à seulement quelques centaines de dollars aiderait Meta à continuer à se démarquer de la concurrence. Le Pico 4 – à partir de 429 € – cherche également à concurrencer Meta Quest. Sony n’a pas annoncé de prix pour le PS VR2, mais il se rapprochera probablement du prix du Quest 2 par rapport aux prochains modèles haut de gamme.