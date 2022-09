La mise à jour Windows 11 2022 est maintenant disponible. Au fur et à mesure que certains médias avançaient, le 20 septembre était la date choisie pour le lancement et il en a été ainsi. Il s’agit de la première mise à jour majeure de Windows 11 depuis sa sortie (il y a presque un an), nous recommandons donc à tous de l’installer en raison du grand nombre d’améliorations qu’il contient.

Mise à jour Windows 11 2022 : ce qu’aurait dû être Windows 11 en 2021

Parmi les principales nouveautés de cette version, nous pouvons souligner la possibilité de personnaliser le menu Démarrer avec une ligne supplémentaire d’applications ou de recommandations épinglées, ainsi que la possibilité de créer des dossiers d’applications.

La barre des tâches a également reçu des mises à jour majeures telles que la possibilité d’accéder rapidement aux sessions Focus (similaire aux applications « Pomodoro ») ou le nouvel emplacement du mode Ne pas déranger dans le panneau de notification.

Une autre nouveauté curieuse est connue sous le nom de « snap bar », une petite barre qui apparaîtra en haut lorsque nous déplacerons une fenêtre et qui nous aidera à placer nos fenêtres ouvertes de la meilleure façon possible pour augmenter notre productivité.

Des améliorations plus intéressantes que nous voyons dans l’explorateur de fichiers, telles que le retour des aperçus de fichiers dans les dossiers, des améliorations de performances dans les dossiers synchronisés avec OneDrive ou la possibilité d’épingler des fichiers spécifiques dans le panneau d’accès rapide.

Un autre des points forts de cette version est le nouveau gestionnaire de tâches entièrement rénové, adapté aux lignes de conception de Windows 11 et prenant en charge le thème sombre. Ceci, combiné à d’autres améliorations de la cohérence esthétique du système, amène la mise à jour de Windows 11 2022 à un point beaucoup plus « agréable » que son prédécesseur.

De plus, Microsoft a confirmé qu’en octobre, nous recevrons une petite mise à jour qui apportera les onglets tant attendus de l’Explorateur de fichiers à Windows 11.

Si vous souhaitez connaître toutes les actualités de la mise à jour Windows 11 2022, nous vous recommandons de lire cet article dans lequel nous parlons de toutes.

Sachez que pour mettre à jour, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans la section Windows Update de l’application Paramètres et de cliquer sur « Vérifier les mises à jour ». Si cela ne fonctionne pas, soyez patient ; le lancement pourrait être échelonné. Vous pouvez également télécharger l’ISO pour l’Espagne à partir de ce lien.