Cette carte pourrait permettre aux utilisateurs de diffuser des jeux PC sur la Nintendo Switch

Quelque chose à espérer : de nombreux utilisateurs aiment diffuser des jeux PC sur des appareils mobiles via des applications telles que Steam Link, mais il n’existe actuellement aucune méthode officielle pour apporter des fonctionnalités similaires à la Nintendo Switch. Une entreprise espère vendre un accessoire à cet effet, et le projet semble bien parti.

Lors du Tokyo Game Show 2022, Tassei a présenté une version jointe hardware pour diffuser des jeux PC sur une Nintendo Switch via Wi-Fi. L’appareil – appelé Steam Card – semble prometteur, mais Tassei a toujours besoin d’un partenaire pour l’aider à le produire en masse et à le distribuer.

La Stream Card a à peu près la taille d’une carte de jeu Nintendo Switch et s’insère dans la fente pour carte du système. Il se compose d’un module Wi-Fi et ce que Tasei a dit à 4Gamer est similaire à un système sur puce, qui effectue un traitement local pour amener le signal à l’ordinateur de poche.

La démo TGS consistait en la Stream Card insérée dans un OLED Nintendo Switch pour le connecter à un Intel NUC exécutant Stray. Les participants pouvaient jouer au jeu avec un contrôleur Switch pro, affiché à la fois sur l’écran Switch et sur un autre écran connecté directement au NUC afin qu’ils puissent inspecter le décalage d’entrée.

Selon 4Gamer, le délai d’entrée de la carte Steam est perceptible mais non significatif. Il n’est peut-être pas assez réactif pour un jeu multijoueur compétitif, mais il existe de nombreux autres types de jeux qu’un léger décalage ne gâcherait pas. La croissance du cloud gaming et du streaming sans fil en est une preuve suffisante.

Le Steam Link, qui permet aux utilisateurs de jouer à leurs jeux PC à distance sur des appareils comme un smartphone ou un PC plus faible, a fonctionné avec succès pour Valve. La Stream Card pourrait ajouter le Switch à la liste des appareils compatibles, offrant aux utilisateurs plus de façons de jouer à des jeux comme Elden Ring ou Spider-Man dans plus d’endroits.

Il y a certainement une demande pour les jeux AAA sur le Switch que le système portable est trop faible pour fonctionner en mode natif. Des versions basées sur le cloud de jeux comme Assassin’s Creed Odyssey et Control sont disponibles sur le système. Capcom a récemment annoncé des versions cloud de Resident Evil Village, Resident Evil 7 et les remakes de Resident Evil 2 et 3 pour Switch. La Stream Card apporterait des fonctionnalités similaires aux propriétaires des versions PC de ces jeux.

Tessei a déclaré que plusieurs entreprises avaient testé son appareil au TGS et avaient réagi positivement, laissant entrevoir la possibilité que la Stream Card soit un jour disponible pour les consommateurs.