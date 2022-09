Les piétons pourraient bientôt alerter les conducteurs de Ford avec une application mobile

TL;DR : Les constructeurs automobiles comme Ford recherchent en permanence des moyens de prévenir les accidents entre automobilistes, piétons et cyclistes. La dernière solution expérimentale de Ford pourrait offrir aux piétons une application mobile pour mieux alerter les automobilistes de leur présence. La technologie utiliserait Bluetooth Low Energy (BLE) et compléterait le système Co-Pilot360 de la société.

Ford prévoit de faire la démonstration d’un nouveau système de sécurité des piétons pour ses dernières automobiles cette semaine. Il prend la forme d’une application mobile que les piétons utilisent pour alerter les tableaux de bord d’infodivertissement des conducteurs Ford sans compter sur la visibilité directe. L’application utilise BLE pour communiquer avec les véhicules prenant en charge Ford SYNC, indiquant aux conducteurs si un piéton ou un cycliste se trouve à proximité. À terme, cela pourrait également alerter les conducteurs des chantiers de construction.

La technologie exploite la solution de réseau avancé 5G de T-Mobile avec une informatique à grande échelle. Bluetooth Low Energy permet au système de fonctionner sans appairage d’appareils et a un besoin énergétique négligeable. Ford prévoit d’en faire la démonstration au Congrès mondial de l’Intelligent Transportation Society of America (ITSA) à Los Angeles du 18 au 22 septembre.

Certaines voitures Ford utilisent déjà le système Co-Pilot360 de la société dans le même but, mais la nouvelle application pourrait le rendre plus efficace. Co-Pilot360 utilise des capteurs sur les véhicules équipés pour aider les conducteurs à réagir à la circulation et aux piétons grâce au freinage automatique, aux feux de route automatiques, au centrage de la voie, à l’assistance aux intersections et à d’autres fonctionnalités. L’application mobile pourrait rendre les conducteurs plus conscients des personnes derrière des obstacles tels que des bâtiments ou des collines escarpées.

Une autre solution conceptuelle de prévention des accidents proposée par Ford et Designworks en 2020 était une veste que les cyclistes pourraient porter pour afficher des émojis aux automobilistes. Les utilisateurs pouvaient afficher trois emojis au dos du manteau à l’aide d’une télécommande sans fil fixée au guidon : un visage neutre, un visage heureux et un visage en colère. Le système pourrait également afficher des symboles utiles comme des clignotants et un symbole de danger. Il y a eu peu ou pas d’informations depuis lors sur le moment ou si la veste pourrait être disponible.

Cette semaine, Ford a également mis à jour sa politique actuelle de vente de véhicules dépourvus de certaines fonctions non essentielles pour faire face aux pénuries de puces en cours. À la fin du troisième trimestre, la société s’attend à ce que 40 000 à 45 000 voitures soient concernées, principalement des modèles de VUS et de camions à forte marge et à forte demande. Les propriétaires peuvent faire installer ces fonctions manquantes dans les centres de service gratuitement à une date ultérieure.