Amazfit : Différences et similitudes entre les GTR 4, GTS 4 et GTS 4 Mini

Bien qu’Apple soit le numéro un en matière de smartwatches et que son succès soit imparable depuis 2015, l’année où les premiers modèles sont arrivés, il existe d’autres marques qui ont réussi à conquérir une partie de ce marché et à devenir l’alternative la plus reconnaissable pour ceux les utilisateurs qui n’ont pas d’iPhone dans leurs poches. Et c’est que lorsque nous parlons d’Android, nous ne pouvons pas oublier qu’Amazfit et ses montres ont un rôle important.

Que proposent les nouvelles montres ?

Amazfit a présenté ses nouveaux appareils il y a quelques jours à peine avec une intention très claire : offrir autant d’alternatives que possible pour satisfaire les goûts de tout utilisateur. Peu importe que vous recherchiez un design traditionnel avec un cadran rond et sportif, un autre plus similaire à l’Apple Watch ou un moins cher avec des fonctions réduites, vous profiterez toujours d’une alternative de la marque chinoise.

Au total, les trois modèles présentés totalisent, comme ils se sont chargés de nous le rappeler depuis Amazfit, plus de 150 modes sportifs (le GTS 4 Mini n’en compte que 120) qui pourront suivre nos séances d’entraînement et nous aider à obtenir le la plupart d’entre eux dans ce qui semble être un accent clair sur l’encouragement de l’activité pour adopter des habitudes saines. Parmi ces disciplines, on trouve le Track Run pour les coureurs ou le Golf Swing pour ceux qui pratiquent le golf. Dans le cas des modèles GTR 4 et GTS 4, Amazfit a installé une antenne GPS pour nous permettre de stocker plus facilement les itinéraires que nous parcourons quotidiennement pendant l’exercice.

De plus, ces modèles ajoutent une technologie de reconnaissance d’exercice qui inclut l’entraînement en force avec des modèles et des tableaux qui peuvent être conçus à partir d’un algorithme en charge de le calculer. Ce système pourra mesurer nos signes vitaux comme le rythme cardiaque mais aussi le taux d’oxygène dans le sang pour nous offrir une image de notre état général. Cet outil a été possible grâce au fait que, comme l’a annoncé Amazfit, le capteur PPG BioTracker 4.0 est capable de collecter 33% de données en plus que les générations précédentes.

De plus, Amazfit a annoncé que les montres ont Alexa comme assistant virtuel par défaut que nous pouvons aller demander n’importe quoi via des commandes vocales. Quelque chose qui rendra heureux tous ceux qui ont des appareils liés à Amazon et son écosystème de capteurs et d’appareils intelligents.

Les différences

Évidemment, il y a des éléments qui ne font pas la même chose pour l’Amazfit GTR 4, le GTS 4 et le GTS 4 Mini, comme le design et l’écran. La première propose un cadran circulaire, au design sportif, tandis que les deux autres optent pour un facteur de forme un peu plus similaire à l’Apple Watch, carré (1,75 et 1,65 pouces) avec des lunettes et des coins arrondis. En fonction de ce que l’on a envie de porter, on optera pour l’un ou l’autre.

L’autonomie est également une caractéristique qui les sépare tous puisque l’Amazfit GTR 4 est celle qui a la plus longue autonomie de batterie, atteignant 14 jours d’utilisation sans problème. Le GTS 4 et son petit frère parviennent à peine à tenir plus d’une semaine, ce qui n’est pas mal par rapport à ce que proposent les modèles Apple, soit un peu plus d’une journée d’utilisation ininterrompue.

Maintenant, Amazfit n’a pas voulu faire de distinctions et le prix l’a égalé pour le cas des GTR 4 et GTS 4, le laissant à 199,99 $, tandis que le plus jeune de la famille est plus dans la fourchette en plaçant son coût dans le 99,99. Évidemment, nous n’aurons pas les caractéristiques des frères aînés, mais nous porterons une montre au poignet avec les fonctions essentielles que nous pourrions demander à un appareil présentant ces caractéristiques.

Dans tous les cas, ces montres arriveront en France au mois d’octobre (le jour reste à confirmer).