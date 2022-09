Quelle est la différence entre les Hobbits et les Fuzzys ?

Les Hobbits, l’axe de l’histoire ?

On ne peut pas oublier que l’histoire de la Terre du Milieu, du moins en ce qui concerne le Troisième Age du Soleil, passe inévitablement par les Hobbits, qui sont présents dans les romans dès les premiers mots écrits par JRR Tolkien, avec un début qui tous les fans se sont brûlé la tête : « Dans un trou dans le sol vivait un hobbit ».

C’est pourquoi beaucoup ont été surpris de voir que dans The Rings of Power, tout à coup, cette proéminence a disparu et les personnages qui apparaissent et que l’on pourrait croire être des Hobbits ne le sont pas en réalité, puisqu’ils s’appellent entre eux Poilu. Petits, avec de grands pieds poilus et tout le temps en train de manger, de rire et de faire la fête mais ce ne sont pas des Hobbits ? Quelque chose de bizarre se produit.

La vérité est qu’il n’y a pas de chat verrouillé. La série Prime Video traite comme il se doit selon les Annexes du Returnal du Roi d’une espèce qui existait au Second Age du Soleil et qui avec les Blancs et les Forts étaient en réalité les ancêtres des Hobbits. Autrement dit, s’ils ne sont pas mentionnés dans la fiction, c’est qu’à cette époque ils n’existaient pas en tant que tels.

Quelles sont les différences entre eux ?

Donc, si les Fuzzys ne sont pas des Hobbits, mais le seront éventuellement, quelles sont les différences entre eux ? Eh bien, l’essentiel est que les personnages que nous voyons dans la série Prime Video jouissent d’une vie nomade, qui les emmène d’un endroit à l’autre de la Terre du Milieu à la recherche de cette maison où ils pourront s’installer de façon permanente.

Comme vous le savez tous, cet endroit est connu dans les livres du Seigneur des Anneaux sous le nom de Comté, plus précisément Hobbiton, où Bilbo Baggins d’abord, et Frodon Baggins plus tard, partiront pour leurs aventures respectives avec l’anneau, laissant derrière eux une vie ordonnée, calme, sans incident et parfaitement organisée autour de son cher trou de Hobbit.

Eh bien, un poilu est tout le contraire : il n’a pas de domicile fixe et ils vont et viennent à travers la Terre du Milieu en transportant leurs maisons plusieurs fois au cours des saisons de l’année, ils sont donc toujours en alerte, ils apprennent beaucoup de choses des endroits où ils visite , on pourrait les considérer comme quelque peu aventureux et curieux et ils sont toujours en alerte car ils sont des proies faciles pour toute bête qui croiserait leur chemin.

C’est précisément cette curiosité et cet esprit aventureux que Nora montre dans Les Anneaux de pouvoir, qui se connectera directement avec les Baggins qui, des centaines d’années plus tard, partiront vivre des aventures extraordinaires.