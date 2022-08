La révélation de l’iPhone 14 d’Apple est prévue pour le 7 septembre

Très attendu : Apple lance un nouveau modèle d’iPhone chaque année, qu’il pleuve ou qu’il vente, et 2022 ne sera pas différent. Selon de nouveaux rapports, Apple a commencé à envoyer des invitations à la presse pour son prochain grand événement d’annonce d’iPhone, et avec ces invitations vient une date : le 7 septembre, dans seulement deux petites semaines à partir d’aujourd’hui. Le géant de la technologie de Cupertino prévoit de lancer les choses à 10 heures du Pacifique.

Mis à part l’iPhone 14 et ses déclinaisons, nous ne savons pas ce qu’Apple dévoilera d’autre lors de son événement de septembre. Cependant, même si la société s’en tient à ses principales révélations sur le hardware, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Au cours de l’année écoulée, le moulin à rumeurs nous a donné des informations sur l’iPhone 14 et iOS 16 à mâcher. En juin, nous avions signalé que l’iPhone 14 serait probablement livré avec quatre déclinaisons différentes : deux modèles « Pro » (potentiellement appelés « Max ») et deux modèles non Pro.

Les modèles iPhone Pro/Max auraient les noms de code D73 et D74, tandis que les modèles non Pro portent les surnoms D27 et D28 en coulisses. En termes de caractéristiques, il est trop tôt pour entrer dans les détails, mais des rumeurs pointent vers au moins un des modèles non Pro livrés avec un écran de 6,7 pouces.

En jetant un coup d’œil sous le capot, nous verrons probablement l’iPhone 14 non Pro livré avec l’ancienne puce A15, tandis que les déclinaisons Pro seront livrées avec l’A16. Du côté des fonctionnalités, nous avons vu de plus en plus de preuves suggérant que les modèles d’iPhone 14 – au moins certains d’entre eux – pourraient être lancés avec une technologie d’écran « toujours active » qui peut continuer à s’afficher même lorsque votre appareil est en mode veille.

Cette technologie existe parmi de nombreux téléphones concurrents depuis des années, il est donc un peu surprenant qu’il ait fallu autant de temps à Apple pour produire sa propre version.

Malheureusement, ceux qui espèrent que la gamme d’iPhone 14 sera enfin celle qui fera le saut vers l’USB-C resteront probablement déçus le 7 septembre. Des rapports antérieurs suggèrent que les premiers iPhones USB-C seront lancés en 2023, même si ceux-ci pourraient être faux. .

En termes d’autres fonctionnalités, nous ne savons pas grand-chose d’autre sur l’iPhone 14, mais heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir ce qu’Apple a d’autre dans sa manche. Comme toujours, nous couvrirons les dernières annonces au fur et à mesure, alors surveillez cet espace lorsque le 7 septembre arrivera enfin.