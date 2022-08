Asus lance des moniteurs de jeu OLED de 42 pouces et 48 pouces avec des taux de rafraîchissement de 138 Hz

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Asus a ajouté au nombre croissant de moniteurs de jeu OLED sur le marché en lançant des modèles de 42 pouces et 48 pouces, qui offrent tous deux des taux de rafraîchissement de 138 Hz (lorsqu’ils sont overclockés) et des temps de réponse de 0,1 ms. Ils disposent également de ports HDMI 2.1 pour tirer le meilleur parti de votre console PS5/XBSX. Comme vous pouvez l’imaginer, ces grands garçons ont des étiquettes de prix correspondant à leurs caractéristiques.

Après avoir présenté le ROG Swift OLED PG42UQ de 42 pouces et le ROG Swift OLED PG48UQ de 48 pouces au CES plus tôt cette année, Asus a maintenant annoncé la disponibilité de ses deux moniteurs massifs. Ils disposent tous deux de dalles minces, de résolutions 4K et de tous les avantages habituels associés aux OLED : des noirs parfaits, des couleurs fantastiques, un excellent contraste, etc.

Mais ce ne sont pas seulement des téléviseurs à taux de rafraîchissement élevé qui remplacent convenablement les moniteurs de PC, comme l’excellent C2 42 de LG. temps de réponse en ms (GtG) et entrées DisplayPort 1.4. Ils sont également compatibles G-Sync.

Alors que ce genre de chiffres dans un panneau OLED soulève des questions sur sa longévité potentielle, en particulier lors de leur utilisation pendant de longues périodes, Asus dit avoir résolu ce problème en utilisant une conception de dissipateur thermique personnalisée qui maintient tout relativement frais. La société les présente comme idéales pour les jeux et l’utilisation quotidienne (c’est-à-dire pour les longues tâches de productivité et de travail).

Ailleurs, les panneaux couleur 10 bits des moniteurs offrent une luminosité impressionnante de 800 nits, un rapport de contraste de 1 200 000: 1, une gamme de couleurs DCI-P3 de 98%, un Delta-E inférieur à 2 et une prise en charge HDR10. Asus dit qu’ils sont également livrés avec un revêtement spécial à micro-texture antireflet.

En termes de connectivité, il existe deux ports HDMI 2.0, deux ports HDMI 2.1 avec une bande passante complète de 48 Gbit/s, un concentrateur USB et DisplayPort 1.4. Les moniteurs devraient également avoir un son très impressionnant, grâce aux haut-parleurs Harman Kardon intégrés qui utilisent une configuration 2.1 composée de deux haut-parleurs avant de 10 watts et d’un woofer de 15 watts.

Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que les moniteurs ne sont pas bon marché. Le ROG Swift OLED PG42UQ sera lancé au Royaume-Uni pour environ 1 400 £ tandis que le PG42UQ coûte 1 500 £ – la taille est la seule différence entre les deux. Cela représente environ 1 655 $ et 1 774 $, bien que les prix soient toujours plus élevés au Royaume-Uni ; d’autres sites de ventes internationaux ont des prix de moniteurs autour de l’équivalent de 1 299 $ et 1 499 $.

Pour une comparaison de prix, les gagnants conjoints de notre fonction Meilleurs moniteurs de jeu HDR, l’Alienware AW3423DW 34″ et le LG C2 42″ OLED, coûtent tous les deux environ 1 300 $.