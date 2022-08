Google quitte le marché de l’IoT et renforce encore Microsoft

Les géants de l’industrie essaient d’être partout, mais souvent, ni leur nom ni leur travail ne suffisent à trouver une niche sur le marché. C’est arrivé à Google. La société Mountain View va fermer son service IoT Core, a annoncé la société la semaine dernière. La raison en est que les partenaires peuvent mieux gérer les appareils et services IoT de leurs clients. Le problème est qu’avec cette fermeture, ils perdent également une partie du marché du cloud.

Bien que Microsoft s’appuie également fortement sur ses partenaires dans le cadre de ses stratégies d’IoT et d’informatique de pointe. Il continue d’élargir sa gamme de services IoT et de les intégrer plus étroitement à Azure. La proposition de « nuage intelligent/Intelligent Edge » du PDG Satya Nadella est en train d’être transformé en un jeu informatique distribué intelligent de bout en bout.

Azure bat Google Cloud dans le domaine de l’IoT

Suite à une réorganisation en avril de cette année qui a vu les équipes d’ingénierie et de PM d’Azure IoT faire partie du groupe Azure Edge + Platform, Microsoft s’est efforcé de consolider ses équipes d’IoT et d’informatique de pointe et de fusionner ces offres de manière plus transparente avec Azure. Les responsables de Microsoft ont déclaré à l’époque qu’ils souhaitaient intégrer l’IoT/edge au service de gestion hybride Azure Arc de la société ; Azure Stack, sa famille d’appareils et de produits d’infrastructure hyperconvergée (HCI) ; et Azure Edge Zones, ses services cloud connectés aux réseaux 5G disponibles à partir des installations Edge. De cette manière, Microsoft peut présenter les appareils Edge comme gérables à partir d’Azure dans le monde entier.

Les offres Microsoft IoT actuelles incluent :

Azure IoT Hub, un service pour connecter, surveiller et gérer les actifs IoT

Azure Digital Twins, qui utilise le « intelligence spatiale » modéliser des environnements physiques. Le soi-disant jumeau numérique qui est déjà utilisé dans des entreprises telles que Navantia.

Azure IoT Edge, apportant l’analytique aux appareils informatiques en périphérie

Azure IdO Central ; Windows pour IoT, qui permet aux utilisateurs de créer des solutions Edge à l’aide des outils Microsoft.

Sur le front du système d’exploitation IoT Microsoft a Azure RTOS, sa plateforme IoT en temps réel. Azure Sphere, sa plate-forme et ses services de système d’exploitation de microcontrôleur basés sur Linux. Windows 11 IoT Enterprise et Windows 10 IoT Core – une plate-forme de système d’exploitation IoT héritée qui est toujours prise en charge par Microsoft mais qui n’a pas été considérablement mise à jour depuis 2018.



Amazon offre une bataille à Microsoft

De son côté, Amazon offre une concurrence intéressante à Microsoft avec ses propres services. Elle est fortement présente dans l’industrie, le commerce et l’industrie automobile avec son ensemble de services. Par ailleurs, il propose FreeRTOS, son système d’exploitation en temps réel open source, IoT Greengrass, et un kit de développement pour les appareils IoT axés sur l’éducation. Comme Microsoft, AI/ML semble être la clé ici. Contrairement à Microsoft, AWS a également une présence significative dans l’IoT domestique/consommateur.

Cette année, nous avons pu voir lors du Build de l’entreprise, qui s’est tenu en mai, des sessions sur l’évolution des stratégies IoT et edge de l’entreprise. La bataille avec Google est gagnée, mais la guerre est encore très ouverte. Pendant Ignite en octobre, nous entendrons sûrement des nouvelles du géant de Redmond concernant sa stratégie IoT.