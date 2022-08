Les Game Awards reviennent le 8 décembre depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles

En un mot : la neuvième édition des Game Awards aura lieu le 8 décembre et sera diffusée en direct dans le monde entier depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles. Décembre semble loin, mais heureusement, il y a beaucoup de bienfaits liés au jeu pour retenir notre attention jusque-là.

La cérémonie annuelle de remise des prix du jeu vidéo a débuté en 2014 après que le journaliste de jeu Geoff Keighley se soit séparé de Spike. Le réseau avait organisé une émission de récompenses de jeux vidéo chaque année de 2003 à 2013 à laquelle Keighley avait participé, mais la société prévoyait de réduire ses opérations pour 2014 en déplaçant l’émission de la télévision diffusée au streaming uniquement.

jeudi 8 décembre Diffusion en direct dans le monde entier depuis Microsoft Theater à Los Angeles. Difficile de croire que c’est notre NEUVIÈME spectacle. Nous avons travaillé toute l’année pour vous apporter quelque chose de très spécial. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 22 août 2022

Keighley s’est diversifié et avec la bénédiction de Spike, il a créé The Game Awards. Le premier spectacle a eu lieu à The Axis at Planet Hollywood à Las Vegas mais depuis lors, la cérémonie a eu lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles. La seule exception était en 2020 lorsque l’émission a été hébergée pratiquement en raison de la pandémie.

Le point culminant de chaque année est le prix convoité du jeu de l’année, et il semble toujours y avoir un peu de controverse autour du gagnant ou d’un autre jeu qui était sans doute plus méritant. Ce fut le cas l’année dernière avec It Takes Two qui a battu Deathloop, Resident Evil Village et Psychonauts 2 pour la plus haute distinction.

La Gamescom 2022 débutera demain et se poursuivra jusqu’au 28 août à Cologne, en Allemagne. Keighley animera une vitrine de deux heures pour la Gamescom à partir d’aujourd’hui à 14 h, heure de l’Est, avec la promesse de premières mondiales, d’annonces de nouveaux jeux et plus encore.

La PAX West approche également à grands pas, du 2 au 5 septembre à Seattle, et le Tokyo Game Show débutera 10 jours plus tard, le 15 septembre. La BlizzCon a toujours eu lieu en novembre, mais n’a pas lieu cette année car Blizzard a déclaré qu’il avait besoin de temps pour « réimaginer » l’événement. La société utilisera l’argent économisé en n’hébergant pas l’émission pour soutenir son équipe et poursuivre le développement du jeu.