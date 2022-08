Asus rappelle enfin les cartes mères ROG Z690 Hero défectueuses qui prenaient feu

Facepalm : Asus a enfin publié un rappel des cartes mères ROG Maximus Z690 Hero qui, selon les utilisateurs l’année dernière, pourraient prendre feu. Seuls certains modèles sont concernés par le problème, mais si le vôtre l’est, vous devez l’envoyer immédiatement pour un remplacement gratuit.

Si vous avez raté la saga telle qu’elle s’est déroulée en décembre, cela a commencé quelque chose comme ça : une douzaine d’utilisateurs ont posté des photos de leurs Z690 Heroes avec les deux MOSFET au-dessus des emplacements mémoire de la carte brûlés ou fondus. Après quelques réflexions sur Reddit et YouTube, BuildZoid a finalement compris que le condensateur polarisé qui alimentait les MOSFET était installé à l’envers sur certaines cartes.

Dans le meilleur des cas, les MOSFET ou les VRM auxquels ils étaient connectés échoueraient sans tambour ni trompette et empêcheraient la carte de détecter les clés USB installées, ce qui l’empêcherait de publier ou renverrait un code d’erreur 53.

Dans le pire des cas, les MOSFET absorberaient trop de courant et surchaufferaient lentement ou s’enflammeraient soudainement. Asus a déclaré avoir reçu 10 rapports à ce sujet, mais aucun rapport de blessure. Il a encouragé les utilisateurs concernés à contacter le support client et a déclaré qu’il travaillait sur un programme de remplacement…

… et huit mois plus tard, ce programme est en quelque sorte lancé. Jeudi, la Consumer Product and Safety Commission (CPSC) a annoncé le rappel volontaire des Z690 Heroes avec des numéros de série commençant par MA, MB et MC.

Le CPSC demande aux utilisateurs de cesser immédiatement d’utiliser leurs cartes mères et de se rendre sur asus.com/us/site/recalls pour demander un remplacement gratuit, frais de port inclus. Mais, si vous cliquez sur ce lien, vous constaterez que le site d’Asus vous redirige vers un article de blog sur le problème de l’année dernière qui ne mentionne pas le rappel. Utile.

Selon le CPSC, environ 10 000 planches concernées ont été vendues en magasin chez Best Buy et Micro Center et en ligne par Amazon et Newegg entre octobre et décembre de l’année dernière. Ils se vendaient environ 600 $.

Vous pouvez vérifier si votre Z690 Hero est concerné en regardant son numéro de série et en le saisissant dans l’outil de vérification Asus. Vous pouvez le trouver sur un sticker situé en haut ou en bas du tableau, ou si vous avez la boîte à portée de main, ce sera sur un sticker sur le côté. Alternativement, vous pouvez regarder la vidéo de BuildZoid, et il vous montrera comment vérifier vous-même de quelle manière le condensateur est installé.

Vraisemblablement, Asus travaille sur une page de destination pour le rappel. Pendant ce temps, vous pouvez contacter leur support client ou le support client de l’endroit d’où vous l’avez apporté et obtenir un remplacement émis de cette façon.