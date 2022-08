Un ingénieur de YouTube construit un pistolet de lancer de couteau incroyablement précis

Dans le contexte : Lancer un couteau et le planter la lame en premier dans une cible n’est pas aussi facile qu’Hollywood le laisse paraître. Navy Seal Casey Ryback, joué par Steven Seagal dans le film Under Siege, est un expert pour faire atterrir une lame là où ça compte. Mais faire cela dans la vraie vie demande beaucoup de calcul mental, comme le souligne ce YouTuber avec son dernier projet – un pistolet à lancer de couteau.

Le concept d’armes à feu n’est pas nouveau. Le Ripper d’Unreal Tournament et le Ripjack d’Unreal Championship 2 me viennent à l’esprit. D’autres jeux vidéo ont également eu des armes similaires. Cependant, trouver une version réelle est difficile.

YouTuber Quint est un ingénieur qui a réalisé de nombreux projets fous sur sa chaîne Quint BUILDs – BUILD indique « Better Understanding Involves Learning and Doing ». Son dernier en date est une machine à lancer des couteaux (ci-dessus). Il a été en partie inspiré par les compétences de Ryback dans Under Seige et en partie par le désir de Quint de comprendre les mécanismes de tout cela.

D’un point de vue technique, cette chose est folle. Il utilise un pointeur laser pour viser tandis qu’un capteur LiDAR mesure la distance pour les algorithmes informatiques. Le pointeur laser s’ajuste même pour compenser les distances variables. Il est si précis que tant que votre objectif avec le laser est à moitié décent, vous pouvez coller un couteau précisément au même endroit qu’un lancer précédent. Avec un chargeur de plus de 10 lames, Quint devait viser loin des tirs précédemment tirés pour assurer un bâton. On pourrait dire que sa cible organisait une soirée couteau régulière.

Quint avait trois objectifs en construisant sa machine. Tout d’abord, il devait être capable de coller 10 couteaux consécutivement à des distances variables. Deuxièmement, il devait être mobile, donc pas de threads attachés. Enfin, puisqu’il devait être suffisamment portable pour le transporter, il devait être léger. Il tirait pour 20 livres ou moins mais a fini par en avoir plus de 30.

Tout cela semble relativement simple, mais il y avait des tonnes de calculs et d’obstacles mécaniques à surmonter. Alors que Quint faisait la plupart des calculs sur papier, son threads adolescent programmait tous les algorithmes informatiques. Il a également fallu un peu d’usinage. Outre les moteurs et les servos, Quint a usiné sur mesure toutes les versions en acier, y compris les couteaux, et a imprimé en 3D les versions en plastique nécessaires.

Après quelques ratés et au moins deux échecs catastrophiques, l’équipe père et threads disposait d’un pistolet semblable à un bazooka qui lançait des couteaux partout où il était visé. Lors de son dernier essai, la machine a réussi dix coups consécutifs à deux distances différentes, complétant ainsi l’un de ses objectifs. Il y avait un autre couteau dans le chargeur, alors il a tiré, et celui-là a ricoché au sol.

Si vous êtes intéressé par le synopsis du profane, regardez la vidéo de Quint dans le masthead. Pour ceux qui ont un esprit plus technique, nous avons inclus la vidéo d’ingénierie plus détaillée ci-dessus. Cependant, aussi cool soit-il, n’essayez pas cela à la maison.