Le mont Kilimandjaro dispose désormais d’une connectivité Internet haut débit

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Quel est l’intérêt de gravir la plus haute montagne d’Afrique si vous ne pouvez pas envoyer de contenu sur les réseaux sociaux comme vous le faites ? Heureusement, les autorités tanzaniennes ont maintenant installé des services Internet haut débit sur les pentes du Kilimandjaro, permettant aux grimpeurs d’envoyer des tweets, des photos Instagram et des messages WhatsApp tout en ignorant la beauté de la nature qui les entoure.

Avec un sommet de plus de 19 000 pieds, le mont Kilimandjaro est la plus haute montagne d’Afrique et la plus haute montagne isolée au-dessus du niveau de la mer au monde. C’est une destination populaire pour les aventuriers et attirera probablement encore plus de visiteurs maintenant qu’elle offre un accès à Internet.

Selon The Guardian, le réseau à large bande a été mis en place à une altitude de 12 000 pieds par la société d’État Tanzania Telecommunications Corporation.

Bien que nous puissions nous attendre à ce que de nombreuses personnes se diffusent en direct en escaladant la montagne sur Facebook ou Instagram, la connectivité Internet a été mise en place principalement pour des raisons de sécurité. Il aidera également à guider les grimpeurs qui se sont peut-être perdus ou qui peinent sur les pentes. « Auparavant, c’était un peu dangereux pour les visiteurs et les porteurs qui devaient opérer sans Internet », a déclaré Nape Nnauye, ministre tanzanien de l’Information.

Aujourd’hui Up on Mount Kilimanjaro : Je hisse les COMMUNICATIONS INTERNET A HAUTE DEBIT (BROADBAND) sur le TOIT DE L’AFRIQUE. Les touristes peuvent désormais communiquer dans le monde entier depuis le sommet du mont Kilimandjaro. NOUS ALLONS AU PIC UHURU à 5880 mètres d’altitude !#royaltourcompliment #royaltour pic.twitter.com/jXqGoWCBjU — Nape Moses Nnauye (@Nnauye_Nape) 16 août 2022

Les milliers de visiteurs annuels du Kilimandjaro pourront recevoir un signal jusqu’à une certaine hauteur, bien que Nnauye ait déclaré qu’Uhuru Peak, le point culminant de la montagne, serait connecté d’ici la fin de l’année. Il a également appelé la Tanzania Telecommunications Corporation à étendre ses opérations à d’autres sites touristiques et parcs nationaux hors réseau.

Le parc national du Kilimandjaro, où se trouve la montagne, est un site protégé du patrimoine mondial de l’UNESCO et une source majeure de revenus pour l’industrie touristique tanzanienne, qui a généré environ 1,4 milliard de dollars de revenus l’année dernière.

Avec des endroits aussi éloignés que le mont Everest désormais en mesure d’offrir une connectivité en ligne, les explorateurs du monde ont beaucoup moins de chances de s’égarer ou d’être piégés sans pouvoir appeler à l’aide.

La mise en garde avec une telle connectivité, cependant, est qu’elle peut endormir les grimpeurs et les explorateurs dans un faux sentiment de sécurité. Certains alpinistes et marcheurs se sont retrouvés dans de sérieux ennuis après s’être fiés uniquement aux applications de navigation par téléphone, qui, contrairement à la plupart des méthodes traditionnelles, peuvent devenir inutilisables dans certaines circonstances.