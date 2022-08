Dans Les Sims 4, l’avortement est possible : des mods qui défient la décision de la Cour suprême des États-Unis

Alors que l’accès légal à l’avortement est interdit dans plus de dix États, il n’en va pas de même dans Les Sims 4 grâce à du contenu non officiel réalisé par deux moddeurs.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jeux vidéo ne sont pas seulement des lieux virtuels où se réfugier du réel, mais ils se révèlent être des théâtres où l’actualité prend de nouvelles formes et interprétations. C’est arrivé en 2019 lorsque GTA V est devenu une émanation de la crise politique qui a balayé Hong Kong. Mais les exemples ne manquent pas, démontrant comment l’interactivité typique du jeu vidéo peut être utilisée par les utilisateurs pour interpréter différemment les sujets brûlants du monde réel. Le dernier épisode concerne l’avortement et Les Sims 4, le titre populaire d’Electronic Arts développé par Maxis dans lequel laisser vos personnages, les Sims, vivre la vie que vous voulez.

Le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé la décision historique Roe c. Wade, déléguant l’accès à l’avortement à des États individuels. Une décision qui a bouleversé plus de 20 millions de femmes américaines en âge de procréer, privées d’un droit durement acquis dans les années 1970. Pourtant, si l’accès légal à l’avortement est interdit dans plus de dix états, il n’en va pas de même dans Les Sims 4.

Comme l’a rapporté la journaliste Alessandra Contin, en 2018, le mod Miscarriage Chance & Abortion a été mis à disposition, grâce auquel les Sims peuvent avorter au cours du deuxième trimestre de la grossesse pour le prix de 1000 Simoleons, la monnaie du jeu. Ce n’est pas tout : suite à la décision prise, les personnages peuvent ressentir un profond sentiment de culpabilité ou de soulagement, selon les décors choisis. Une structure complexe pour un mod – contenu non officiel créé par les utilisateurs – qui vise à sensibiliser sur une question aussi épineuse et clivante. C’est le but du moddeur LittleMsSamAd.

En 2021, un autre moddeur, Lumpinou, sort un nouveau contenu dans lequel la pratique de l’avortement prend d’autres facettes. Plus seulement de la culpabilité ou du soulagement : les Sims qui choisissent d’interrompre une grossesse peuvent ressentir un plus large éventail d’émotions, à la fois négatives et positives. L’objectif est de déclencher de l’empathie envers ceux qui se trouvent face à une décision aussi complexe et profonde. À cet égard, parmi les prochains plans de Lumpinou, il y a aussi l’intégration d’un système de jugement social, pour étendre les implications du choix effectué. L’interactivité du jeu vidéo et le haut degré d’implication qui en découle pourraient aider à comprendre le cheminement émotionnel difficile (et pas seulement) que vit une femme lorsqu’elle décide d’avorter. Suite au choix de la Cour Suprême des États-Unis, les mods évoqués ici acquièrent un tout nouveau sens, capable de sensibiliser sur une question extrêmement actuelle.

Même si jusqu’à présent on parlait de contenu non officiel, Les Sims 4 représente l’un des jeux vidéo les plus inclusifs et équitables, à tel point qu’il appartient au genre sain, Terme anglais désignant les activités qui vous font vous sentir bien. Ceux qui jouent au jeu développé par Maxis disposent d’un certain nombre d’options pour créer des Sims, des maisons et des dynamiques sociales selon leurs propres principes. Elles vont de petites mais importantes précautions telles que la personnalisation des pronoms et l’élargissement des options pour le genre jusqu’à la participation active des Groupes de Ressources des Employés (ERG, groupes ouverts et dirigés par des employés unis par une affinité commune ou une expérience partagée) à intégrer plus efficacement différentes perspectives culturelles qui améliorent et élargissent le gameplay. À tout cela s’ajoute la participation active des utilisateurs, qui, à travers des mods et du contenu supplémentaire, fait des Sims 4 un monde dans lequel façonner des vies plus variées, inclusives et hétérogènes.