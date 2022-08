SK Hynix vise à inaugurer une installation de conditionnement de puces aux États-Unis au début de 2023

En bref : SK Hynix prévoit de sélectionner un site aux États-Unis pour une future usine d’emballage de puces et de démarrer dès le premier trimestre 2023 selon des sources proches du dossier, comme l’a rapporté Reuters. Les sources n’ont pas été nommées car elles ne sont pas autorisées à parler du sujet étant donné que les détails ne sont pas encore publics.

Ce serait une victoire majeure pour les États-Unis, car ils continuent de rivaliser avec les fabricants de puces rivaux en Chine et de déplacer davantage d’installations de fabrication de puces aux États-Unis. SK Hynix est une filiale du groupe SK et est le deuxième plus grand fabricant de semi-conducteurs en Corée du Sud derrière Samsung.

Une source a déclaré que l’installation aurait un coût estimé à plusieurs milliards et pourrait être prête à entrer en production de masse d’ici 2025-2026. L’usine emploierait environ 1 000 personnes et pourrait être située à proximité d’une université pour avoir accès à de nouveaux talents en ingénierie.

Un représentant de SK Hynix a confirmé à Reuters qu’il prévoyait de sélectionner un chantier de construction l’année prochaine, mais n’a pas pris de décision sur l’endroit où construire.

Plus tôt cette semaine, le président Joe Biden a signé un projet de loi bipartite qui vise à renforcer la compétitivité du pays avec la Chine sur le front de la fabrication de puces. Le Chips and Science Act comprend plus de 52 milliards de dollars de financement pour stimuler la recherche et la fabrication aux États-Unis.

Comme le souligne le South China Morning Post, l’adoption de la loi pourrait aider les États-Unis à créer la soi-disant alliance Chip 4 entre eux-mêmes, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, pour exercer une pression supplémentaire sur la Chine parmi les chaînes d’approvisionnement.

Notamment, ceux qui reçoivent une subvention en vertu de la loi sur les puces n’ont pas le droit d’étendre la production en Chine au-delà des produits « historiques » de 28 nanomètres pendant une période de 10 ans. Si les usines en Chine ne sont pas en mesure de mettre à niveau leur technologie de fabrication, elles perdraient apparemment leur compétitivité.

Le groupe SK a annoncé en juillet qu’il dépenserait 22 milliards de dollars dans la fabrication, la recherche en sciences biologiques et l’énergie verte aux États-Unis. Sur l’investissement, 15 milliards de dollars iront directement à la R&D sur les semi-conducteurs et à la création de l’installation de conditionnement avancée susmentionnée.