Les procureurs généraux des 50 États promettent des poursuites contre les entreprises de télécommunications facilitant les appels automatisés

Dans le contexte : les appels automatisés sont au mieux une nuisance et au pire une menace pour les informations personnelles et la sécurité financière. Bien que les télécoms aient fait des efforts pour réduire les appels de télémarketing automatisés et frauduleux, ils restent un problème important en raison du manque d’application aux entités situées en dehors de la juridiction des États-Unis.

Pour remédier à la situation, un consortium de procureurs généraux américains a formé un groupe de travail (Workgroup) pour donner plus de mordant aux lois et réglementations actuelles contre les appels automatisés et le télémarketing. Ils proposent de poursuivre ce qu’ils appellent les « fournisseurs de passerelles ». Ce sont des télécoms qui autorisent ou autorisent ce type de trafic sur leurs réseaux, généralement parce qu’ils en tirent profit.

North Carolina AG Josh Stein, Indiana Todd Rokita et Ohio AG Dave Yost dirigent le nouveau groupe de travail (Workgroup) sur les litiges anti-appel automatisé. Le groupe comprend des AG des 50 États. Il vise à lutter contre les appels automatisés en poursuivant en justice les fournisseurs de passerelles américains, ce qui serait en théorie plus efficace que d’essayer d’intenter des poursuites contre des sociétés étrangères clandestines qui sont à l’origine des appels.

« J’ai dirigé les efforts des procureurs généraux des États pour travailler avec le gouvernement fédéral et les compagnies de téléphone pour lutter contre les appels automatisés », a déclaré Stein dans un communiqué de presse annonçant le groupe de travail (Workgroup). « Mais nous allons également prendre des mesures contre les compagnies de téléphone qui violent les lois étatiques et fédérales. »

Stein souligne qu’il a déjà intenté une action en justice contre un fournisseur de passerelle extérieur à son État de Caroline du Nord appelé Articul8. Cette société aurait acheminé plus de 65 millions d’appels automatisés vers des numéros de téléphone dans son seul État d’origine, ce qui aurait entraîné quelque 50 à 200 appels par jour pour les résidents de la Caroline du Nord.

L’AG cite également des études montrant que sur tous les appels automatisés passés aux résidents américains, plus de 33 millions sont des escroqueries, y compris des contres de la sécurité sociale ciblant les personnes âgées, de faux représentants d’Amazon et d’autres appels frauduleux. Les analystes estiment que les opérations frauduleuses ont volé près de 30 milliards de dollars aux résidents américains en 2021, la plupart provenant de sociétés offshore.

Tant que les fournisseurs américains peuvent récolter des bénéfices auprès de télévendeurs et d’escrocs louches en dehors des États-Unis, ils le feront. Le groupe de travail (Workgroup) vise donc à frapper ces fournisseurs dans leurs portefeuilles pour les décourager d’autoriser ces appels ennuyeux et menaçants.

Leurs efforts seront-ils suffisants pour stopper tous les appels automatisés ? Bien sûr que non. Certains appels automatisés sont légitimes. Par exemple, les sonneries de l’école ou du district scolaire de votre enfant vous informant d’événements, de fermetures et d’autres informations relatives à l’école sont légales en vertu de toutes les lois en vigueur. Les cibles ne sont que celles qui cherchent à arnaquer les gens, ce qui reste une zone grise en vertu de la loi.

Par exemple, les entreprises essaient-elles de vous vendre une extension de garantie sur vos arnaques à la voiture ou vos appels professionnels légitimes ? Cela pourrait aller dans les deux sens. Tant que l’entreprise vend ce qu’elle dit et ne se contente pas d’hameçonner ou de prendre votre argent sans rien fournir, les régulateurs considèrent que c’est légal même si cela peut être tout aussi ennuyeux que les appels frauduleux.

Tout ce qui vise à réduire le nombre d’appels automatisés que tout le monde reçoit quotidiennement devrait être le bienvenu. Bien sûr, le temps nous dira exactement à quel point le groupe de travail (Workgroup) sur les litiges anti-appels automatisés est efficace.