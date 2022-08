Ce brevet révèle une possible version Pro de la PS5 DualSense

Le saut vers un contrôleur Pro?

Le fait est que, comme d’habitude, les idées qui sont déposées dans les offices de brevets tendent à devenir le prélude à une innovation et, donc, la première rumeur qui alimente une nouvelle qu’il va falloir dénicher au fil des mois, et même des années. Et c’est maintenant arrivé avec une demande faite par Sony.

Vous pouvez y voir à quoi ressemble un nouveau composant qui pourrait atteindre une future version Pro de la célèbre PS5 DualSense et qui a à voir, ni plus ni moins, qu’avec la possibilité d’incorporer une sorte de retour de force au gamepad à deux leviers analogique. Ceux que nous utilisons pour déplacer le personnage ou mieux cadrer la perspective de la caméra.

Rappelons que le DualSense se caractérise, précisément, par une technologie capable de reproduire des sensations dans la paume de la main grâce à des moteurs qui vibrent en fonction de la surface ou de l’effet qu’ils souhaitent transmettre. Avec ce retour haptique que les Japonais appellent cela, nous avons pu sentir quand un personnage glisse sur la glace ou marche sur une surface légèrement plus rugueuse.

Avec ce nouveau brevet fonctionnant au sein d’un hypothétique DualSense Pro, le jeu pourrait nous transmettre, par exemple, la dureté d’activer un levier s’il nécessite une plus grande application de force sur les boutons L3 et R3 de la manette PS5, puisqu’il offrira plus ou moins de résistance selon ce que les programmeurs eux-mêmes décident.

Le secret est dans la sauce

Eh bien, le coupable qu’un stick DualSense est capable de transmettre cette sensation au joueur est appelé « fluide non newtonien ». Et vous vous demanderez ce que cela indique, car en gros « c’est ce fluide dont la viscosité varie avec la température et la contrainte de cisaillement qui lui est appliquée. Par conséquent, un fluide non newtonien n’a pas de valeur de viscosité définie et constante, contrairement à un fluide newtonien.

Cela étant, en modifiant cette viscosité, il est possible d’offrir une résistance plus ou moins grande à la pulsation et, par conséquent, d’adapter cette force que nous devons appliquer pour reproduire les effets qui se produisent au sein du jeu vidéo lui-même. C’est-à-dire un retour de force caché qui pourrait être utilisé dans le cadre de l’expérience générale pendant le jeu.

Évidemment, le fait que Sony ait déposé cette demande de brevet ne indique pas que cette innovation atteindra immédiatement la PS5 DualSense puisque, entre autres, ajouter ces extras au milieu d’une génération en cours n’est généralement pas une bonne idée car ce n’est pas de Bien sûr, les studios vont l’utiliser sachant que 100% des possesseurs d’une console n’ont pas cette nouvelle DualSense. Peut-être pour PS6 ?