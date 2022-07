La PS5 a déjà son premier SSD officiel, les autres ne fonctionnent-ils pas ?

La PlayStation 5 a connu un énorme bond en termes de performances par rapport à la génération précédente. De nombreux facteurs interviennent dans l’amélioration graphique et des performances de cette console. L’un des composants les plus importants de la PS5 est le SSD NVMe. Contrairement aux générations précédentes, qui utilisaient des disques mécaniques, ces disques permettent des lectures et des écritures presque instantanées, éliminant presque complètement les temps de chargement. Heureusement, Sony a inclus un port supplémentaire dans notre console afin que nous puissions en étendre le stockage sans perdre en performances. Maintenant, nous avons déjà les premiers SSD pour PS5 qui portent le sceau officiel de Sony.

Le WD Black SN850 devient le premier SSD officiel pour PS5

Si vous avez une PlayStation 5 et que vous avez déjà une bonne collection de jeux au format numérique, vous avez peut-être commencé à avoir des problèmes de stockage. L’unité de stockage principale de la PS5 ne peut pas être retirée, mais nous pouvons étendre la capacité de la console d’autres manières. Et, la meilleure méthode consiste à le faire en plaçant un SSD NVMe dans l’emplacement correspondant, qui se trouve sous le boîtier de l’ordinateur.

Il y a longtemps, les SSD Western Digital Black SN850 se positionnaient comme la meilleure alternative pour étendre la mémoire de la PS5. Ces disques sont vendus dans des tailles de 1 To et 2 To et se branchent sur le connecteur d’extension M.2. Côté performances, ils sont capables d’une lecture séquentielle de 7 000 Mo/s et d’une écriture du même type de 6 300 Mo/s.

En plus des spécifications, qui répondent parfaitement aux exigences d’utilisation du slot d’extension PS5, ce modèle est livré avec son propre dissipateur thermique afin qu’il n’entre pas en collision avec le couvercle de la console. Maintenant que ce disque est sur le marché depuis plusieurs mois, Sony a donné la licence officielle à Western Digital, ce qui indique que la marque approuve le produit afin que nous puissions le placer sur nos consoles.

Peut-on utiliser d’autres disques ?

Que Sony ait donné son cachet au modèle WD ne indique pas que nous ne pouvons pas utiliser un autre modèle dans notre console. Sur le site officiel de Sony, nous pouvons voir les spécifications qu’une unité de stockage doit avoir pour être compatible avec la PlayStation 5. Ce sont les suivantes :

Interface : PCI-Express Gen4x4 compatible avec SSD M.2 NVMe (clé M)

Capacité : La PS5 prend en charge des disques allant de 250 Go à un maximum de 4 To.

Format : les disques avec interface NVMe ont des numéros associés qui servent à identifier la taille du PCB. Sur les consoles, cette information est très importante, car si on en met une plus grande, elle ne rentrera pas dans l’espace alloué. Pour la PS5, nous pouvons utiliser des disques de taille 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110.

Taille : même si c’est clair avec le format, vous pouvez ajouter un dissipateur thermique au SSD afin que la chaleur n’affecte pas ses performances. Pour cette raison, Sony précise également les limites de l’assemblage disque et dissipateur thermique. Ils sont les suivants: Largeur : jusqu’à 25 mm. Longueur : de 30 à 110 mm. Épaisseur : jusqu’à 11,25 mm (jusqu’à 8 mm du panneau supérieur et jusqu’à 2,45 mm du panneau inférieur).

Vitesse de lecture séquentielle : Sony recommande 5 500 Mo/s ou plus. La vitesse d’écriture n’est pas significative.

Type de connecteur : Connecteur 3 (clé M).

Avec ces données, vous n’avez plus qu’à vérifier si le modèle que vous souhaitez utiliser répond à toutes ces exigences avant de le connecter à votre PS5.