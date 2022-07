Asus dévoile le ROG Phone 6 avec écran AMOLED 165 Hz et jusqu’à 18 Go de RAM

Ouah! La série ROG Phone 6 comprend le chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5 rapide, un grand écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une énorme batterie de 6 000 mAh. Ignorant le département de la caméra, c’est l’un des téléphones les mieux spécifiés à l’heure actuelle, bien qu’il ait un prix correspondant.

Asus vient d’annoncer un nouveau téléphone phare appartenant à sa marque de jeu ROG. Le ROG Phone 6, qui porte bien son nom, est équipé de certaines des meilleures spécifications que vous pouvez trouver actuellement dans le monde mobile, ce qui en fait peut-être un bon choix pour tous ceux qui recherchent un téléphone haut de gamme, pas seulement pour les joueurs.

Il est équipé du dernier SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, qui offre des vitesses d’horloge CPU et GPU plus élevées que la variante non-plus. Il devrait également être plus efficace, grâce au processus de fabrication 4 nm de TSMC.

Le ROG Phone 6 standard arbore jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go d’UFS 3.1, tandis que la version Pro dispose d’une énorme RAM de 18 Go (mais la même quantité de stockage). Le Pro reçoit également un petit écran secondaire à l’arrière pour afficher des notifications ou des animations, tandis que la variante vanille n’a que des éléments RVB décoratifs.

Asus a équipé le ROG Phone 6 d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1080×2448 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le téléphone centré sur le jeu comporte des boutons tactiles programmables sur le côté, qui agissent comme des déclencheurs de manette de jeu.

Les caméras ne sont malheureusement pas aussi impressionnantes que les autres spécifications du téléphone. Il est livré avec un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un ultra large de 13 mégapixels et un macro shooter de 5 mégapixels. À l’avant, il y a un Sony IMX663 de 12 mégapixels.

Garder les lumières allumées est une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Le téléphone dispose de deux ports USB-C – un en bas et un sur le côté – pour que vous puissiez charger le téléphone plus facilement tout en jouant en orientation paysage.

Vous pouvez précommander les nouveaux téléphones de jeu d’Asus aujourd’hui au Royaume-Uni, en Europe et à Taïwan, bien que la société n’ait pas mentionné quand ils commenceront à être expédiés. Le ROG Phone 6 commence à 999 €, tandis que la version Pro coûte 1 299 €.