Tobii fournira une technologie de suivi oculaire pour PlayStation VR2

Le bord saignant : Lorsque Sony a dévoilé pour la première fois son prochain casque VR de nouvelle génération, il a déjà confirmé le suivi oculaire, ce qui est une nouvelle étape importante pour la VR grand public. Nous savons maintenant que la technologie de suivi oculaire viendra de Tobii, une entreprise leader du secteur.

Vendredi, Tobii a annoncé un accord pour intégrer sa technologie de suivi oculaire dans PlayStation VR2. La société a déjà de l’expérience dans l’intégration de la fonctionnalité aux casques, mais l’accessoire PlayStation 5 présente la première opportunité de le présenter à un public grand public.

Les casques VR modernes utilisent déjà la détection de mouvement pour suivre la tête et les membres d’un utilisateur, ce qui est essentiel pour qu’il se sente ancré et immergé dans des environnements virtuels. Il offre également aux utilisateurs des mécanismes de saisie supplémentaires. Le suivi oculaire va encore plus loin en détectant les pixels que l’utilisateur regarde, ce qui pourrait avoir plusieurs utilisations.

Le mouvement des yeux, la mise au point visuelle et le clignotement pourraient devenir de nouvelles méthodes de saisie. Théoriquement, les développeurs pourraient concevoir des jeux avec de meilleures performances en ne rendant entièrement que les zones de l’environnement où les yeux du joueur sont concentrés.

Jusqu’à présent, seuls les casques VR et AR extrêmement coûteux comme le HoloLens 2 de Microsoft (à partir de 3 500 $) ou le HTC Vive Pro Eye (1 400 $) incluent le suivi oculaire. Sony n’a pas fourni de prix ni de date de sortie pour PS VR2, mais ce sera probablement beaucoup moins cher, apportant la fonctionnalité à un nouveau public de joueurs et de développeurs de jeux.

Selon les rumeurs, le casque VR/AR d’Apple et Project Cambria – le successeur de Meta’s Quest – comprendront également probablement le suivi des yeux. Ils et PS VR2 semblent représenter la prochaine génération de casques VR grand public.