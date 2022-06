La console portable AyaNeo Next 2 pourrait être la première avec un GPU discret

Tourné vers l’avenir : Il s’avère que le Steam Deck est plus qu’un simple produit à succès pour Valve. L’ensemble du marché des consoles de jeux portables est en train de se rajeunir et nous pourrions bientôt voir apparaître des options très intéressantes. L’un d’eux est l’AyaNeo Next 2 – plus un concept qu’un vrai produit à ce stade, mais potentiellement la première console portable avec un GPU discret.

Les consoles portables comme le Steam Deck et le Nintendo Switch sont confrontées à une concurrence féroce de la part de marques moins connues. Un exemple est la startup chinoise Aya, qui avait initialement prévu de créer un Switch-killer avec des appareils comme l’AyaNeo alimenté par AMD Ryzen, mais qui a maintenant des ambitions encore plus élevées.

Le mois dernier, la société a dévoilé l’AyaNeo 2, qui est une version plus raffinée de la recette originale qui devrait commencer à être expédiée plus tard cette année. La nouvelle console est alimentée par un processeur Ryzen 7 6800U avec des graphiques intégrés RDNA 2 et, au moins sur le papier, elle devrait être nettement plus puissante que le Steam Deck de Valve tout en étant un peu plus compacte.

Cela dit, Aya a pas moins de sept nouvelles consoles portables dont la sortie est prévue dans les mois à venir, vraisemblablement pour couvrir une large gamme de prix – de moins de 300 $ à bien plus de 1 000 $. Le plus intéressant d’entre eux est l’AyaNeo Next 2, qui a été annoncé plus tôt dans la journée lors d’un livestream. Il ressemble beaucoup au Steam Deck, mais il promet d’offrir plus que l’appareil le plus convoité de Valve depuis des années.

Ce qui rend l’AyaNeo Next 2 intéressante, c’est qu’elle pourrait être la première console de jeu portable à disposer d’un GPU discret. Les détails sont rares pour le moment, mais la société a révélé qu’elle fabriquerait deux variantes de la nouvelle console. L’un comportera un processeur Intel Alder Lake série U couplé à un GPU Arc, et l’autre sera équipé d’un processeur AMD Ryzen série 6000U et d’une carte graphique mobile Radeon 6000.

Nous ne connaissons pas les références exactes qu’Aya a l’intention d’utiliser, mais les utilisateurs d’AyaNeo Next 2 seront censés être en mesure de mettre à niveau le GPU sur toute la ligne. Pourtant, nous sommes plus intéressés par la façon dont la société a l’intention de garder ce nouvel appareil au frais pendant une utilisation prolongée, ainsi que par la durée de vie de la batterie. Il n’y a pas de mot sur une fenêtre de sortie, mais si ce concept se concrétise un jour, vous pouvez vous attendre à ce que les prix oscillent au nord de 1 500 $.